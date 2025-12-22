Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025
instagram

Suceso

Un incendio en una vivienda en San Vicente de Alcántara afecta a un padre y un hijo

Han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz aunque no revisten gravedad

Lsa víctimas del incendio se encuentran ingresados en el hospital Universitario de Badajoz.

Lsa víctimas del incendio se encuentran ingresados en el hospital Universitario de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Una vivienda de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara se ha visto afectada por un incendio que ha tenido lugar sobre las 7.15 horas de este lunes, día 22.

Al lugar de los hechos se han trasladado patrullas de la Guardia Civil y efectivos de bomberos, según han informado fuentes de la Benemérita a los medios.

Las mismas fuentes han precisado que han resultado afectados un padre y su hijo, quienes han sido trasladados al hospital Universitario de Badajoz por inhalación de humo, aunque no revisten gravedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents