La polifonía de la coral Cabarco reina en la Navidad de Monesterio

Monesterio continúa disfrutando de la amplia oferta cultural que brinda el ayuntamiento, en colaboración con asociaciones, entidades e instituciones, con motivo de las fiestas de la Navidad. Tras el parón del fin de semana, provocado por los comicios autonómicos, este lunes, 22 de diciembre, se retomaba la actividad, a las 20:30 horas, con el tradicional concierto navideño de la coral Cabarco.

Fieles a su cita con las fechas más destacadas del año, la coral preparó un rico repertorio de cantos navideños. Villancicos del fecundo folclore extremeño que fusionan la tradición de la Navidad con ritmos y líricas propias de la región y cantos tradicionales: Pastores de Extremadura, La serrana de la sierra, La estrella que va a Belén, Niño Manuelito, La Virgen no tiene aguja, Ha nacido un niñito, De una majada extremeña, Cunita de paja, Llega la Navidad, El niño chiquinu, Campanero, Adeste Fieles y Noche de paz.

Letras que narran la historia del nacimiento de Jesús, con un toque extremeño, que, en ocasiones, incorporan escenas propias y típicas de nuestra tierra. El público local, siempre fiel a las actuaciones de Cabarco, disfrutó de algo más de una hora de música polifónica, con el acompañamiento, al piano, del maestro, Felipe Martínez.

Presentación del concierto a cargo de Felipe Delgado / Rafa Molina

Más de tres décadas

José Juan Martínez Chaves, director de la coral, expresa que, el villancico es “un estilo musical muy agradable de escuchar”. No obstante, para conseguir armonizar las voces y alcanzar el sonido deseado, la coral “ha trabajado casi tres meses en la preparación de este concierto”. Como resultado, una velada muy especial, en la que Cabarco, logró envolver al público asistente en la magia, la alegría y la emoción que representan las canciones que acompañan las fiestas navideñas.

Para la ocasión, el director recuperó algunos temas que hacía bastante tiempo que salieron del repertorio de la coral. Hay que recordar que la coral Cabarco posee un recorrido musical de más de tres décadas. Fundada en el año 1989, la coral de voces blancas de Monesterio se ha distinguido desde sus orígenes, por cultivar la música dentro y fuera de la localidad y, sobre todo, por su compromiso social a través de sus actuaciones en los principales eventos religiosos y festivos que se celebran en Monesterio a lo largo del año.

Dirección musical a cargo de José Juan Martínez / Rafa Molina

Cantos de luz

La programación musical tiene continuidad esta misma noche. A las 20:00 horas, el auditorio municipal de la casa de la cultura, acogerá el concierto de la coral Cantos de Luz, de la localidad de Medina de las Torres, bajo la dirección de Ana Torres Márquez.

Ambas actuaciones cuentan con el apoyo y la colaboración del ayuntamiento, la Universidad Popular, la Diputación Provincial de Badajoz y la Federación Extremeña de Corales.