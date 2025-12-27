Obituario
Fallece Luis Moreno Gamito, exalcalde socialista de Fregenal de la Sierra
Moreno Gamito fue primer edil de la localidad frexnense durante 16 años y diputado en la Asamblea de Extremadura durante dos legislaturas
L. A.
El PSOE de Extremadura ha lamentado la muerte de Luis Moreno Gamito, quien fuera alcalde socialista de la localidad pacense de Fregenal de la Sierrra durante 16 años, entre 1983 y 1999. Moreno Gamito pasó también por la Asamblea de Extremadura, siendo diputado regional en las dos primeras legislaturas (1983/1991).
Sus compañeros de partido le rindieron un caluroso homenaje en junio de 2024, en el que destacaron su dedicación a la defensa de los valores socialistas y el servicio público.
El PSOE de Extremadura ha traslado su pésame a su familia y seres queridos: "Que la tierra te sea leve compañero", ha publicado el partido en redes sociales.
- La Junta autoriza seis de las siete solicitudes de cotillones en Badajoz, ¿cuál ha sido denegada?
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»
- La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal
- Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria
- Ambientazo en la Tardebuena de Badajoz, ¡búscate en las fotos!
- Atropellan a una mujer de 45 años en la Urbanización Guadiana de Badajoz
- La iniciativa Desayunos Solidarios redobla esfuerzos ante aumento de usuarios por el frío en Badajoz