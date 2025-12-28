Suceso
Un hombre de 59 años, herido grave tras ser aplastado por un tractor en una finca de Alange
La víctima ha sido trasladada al Hospital de Mérida con un trauma en el abdomen
L. A.
Un hombre de 59 años ha resultado herido de gravedad la mañana de este domingo tras sufrir un accidente con un tractor en la finca El Manzo, ubicada en la carretera que conecta las localidades de Alange y Almendralejo.
Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la voz de alarma se recibió a las 10:52 horas. Por causas que aún se están investigando, el vehículo agrícola terminó atrapando y aplastando la pierna izquierda de la víctima, quien además sufrió un traumatismo en la zona abdominal.
Tras ser estabilizado en el lugar del accidente, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Mérida.
Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de SES, bomberos del CPEI de Almendralejo y efectivos de la Guardia Civil.
Se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo y está pendiente de determinar el carácter laboral del suceso.
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- El Puente Real de Badajoz cumple 31 años: curiosidades de uno de los símbolos de la ciudad
- Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal
- Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria
- La Nochebuena en Badajoz empieza el mediodía
- Ambientazo en la Tardebuena de Badajoz, ¡búscate en las fotos!