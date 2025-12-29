Gran éxito de la zambomba ‘Triana por Pascua’ con Ostalinda Suárez en la Navidad de Monesterio

La Plaza del Pueblo de Monesterio acogió este domingo, 28 de diciembre, la zambomba flamenca de Ostalinda Suárez y ‘Triana por Pascua’. Un espectáculo navideño moderno, con teclados, guitarra, palmas, percusión y la flauta flamenca de Ostalinda Suárez, que reunió a centenares de personas para cantar y bailar a la Navidad.

La zambomba, integrada por artistas de reconocida trayectoria, logró hacer cantar y bailar al público asistente, a través de las tradiciones navideñas gitanas. Pakito Suárez, (teclados), Ñoño Santiago, hijo de Enrique el Extremeño (guitarra), Javier Teruel (percusión) y las voces de Zamara Amador Carrasco, hija de Manuela Carrasco, María, Salomé Pavón, (nieta de Caracol), Dani Bonilla y Cristina Tovar, formaron parte del elenco de artistas, reunidos por Ostalinda Suárez.

Nada mejor que celebrar la alegría de la Navidad con música y, para la ocasión, se eligió un repertorio en el que no faltaron los alegres y bulliciosos villancicos flamencos más comerciales, junto a otras creaciones, a modo de baladas aflamencadas, de temática propia de la Navidad, por tangos o bulerías.

Elenco de artistas que acompañan a Ostalinda Suárez / Rafa Molina

El boom de las zambombas

Suárez, destaca el actual boom de las zambombas flamencas. En la última década, esta explosión de alegría navideña se ha convertido en todo un fenómeno cultural, que, “da vidilla” a los artistas flamencos y permite contrataciones, con “galas y actuaciones durante los meses de noviembre y diciembre”.

Manteniendo viva la esencia del flamenco y la convivencia propia de las fiestas de la Navidad, Ostalinda y Triana por Pascua logran transmitir todo lo que este género es capaz de aportar a la celebración de estas fiestas. Una velada en la que los asistentes disfrutaron de un ambiente muy especial, lleno de energía y conexión entre público y artistas.

Nuevos proyectos

El virtualismo y la calidad técnica e interpretativa de Ostalinda Suárez, (2º premio Filón de Oro, como mejor instrumentista del Festival Internacional de Cante de las Minas de La Unión, Murcia, 2025), brilla en esta reunión de grandes artistas, --muchos de ellos con un amplio recorrido artístico a nivel individual--, en un espectáculo navideño único.

Tras su exitoso espectáculo ‘Acaná’, Suárez, prepara ya un nuevo proyecto, “de gran formato”, que, podría ser realidad en el año que está por llegar. Una creación en la que, la flautista trabaja, mano a mano, con su hermano, Pakito Suárez ‘El Aspirina’. Sin más detalles, Ostalinda adelanta el título: ‘Brotherías’.