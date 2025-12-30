Casi 800 mujeres se realizarán mamografías del 9 al 20 de enero en Monesterio

Con la llegada del nuevo año se inician también los itinerarios de las unidades móviles del Banco de Sangre y Cribado de Cáncer de Mama. En la comarca de Tentudía, las donaciones de sangre llegarán a las localidades de Bodonal de la Sierra, Bienvenida, Cabeza la Vaca, Segura de León y Monesterio. El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, desplazará su unidad móvil hasta las poblaciones de Calera de León, Monesterio, Pallares, Montemolín y Fuente de Cantos.

En Monesterio, han sido citadas 799 mujeres. La unidad permanecerá en la localidad 8 días, (del 9 al 20 de enero). También están citadas en Monesterio, (12 de enero), las vecinas de Santa María de Navas. Los días 7 y 8 de enero, participarán del programa 162 mujeres de Calera de León. En Pallares, los técnicos de la unidad realizarán mamografías el día 21 de enero. Han sido citadas 61 mujeres. Los días 22 y 23, la unidad se desplazará hasta Montemolín, donde han sido citadas 134 mujeres. El recorrido por los pueblos de la comarca finalizará entre los días 26 de enero, al 4 de febrero, fechas, en las que se realizarán mamografías a 820 mujeres del municipio de Fuente de Cantos.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura está dirigido a todas las mujeres de 47 a 69 años y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.

Donaciones de sangre

Por otra parte, las unidades móviles del Banco de Sangre de Extremadura, también regresa este mes de enero hasta la comarca de Tentudía. El recorrido se inicia el lunes, día 5, en el consultorio médico de Bodonal de la Sierra. El viernes, día 9, estará en el consultorio médico de Bienvenida y el lunes, día 19, en el salón de actos de la plaza de abastos de Cabeza la Vaca. Posteriormente, visitará Segura de León, (20 de enero), en el salón de los bajos del cine y finalmente, Monesterio, donde permanecerá durante los días 29 y 30, en la sala de conferencias de la casa de la cultura. Los horarios serán los habituales, (entre las 17:00 y las 21:00 horas).

Con esta actividad, el Servicio Extremeño de Salud, pretende disponer de reservas de sangre suficientes, ya que este recurso, imprescindible en la asistencia sanitaria, se obtiene únicamente a través de las donaciones.

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de nuestra Comunidad Autónoma.