Guillermo Sedano gana el Primer Premio Francisco de Zurbarán con 'El latido del invierno'

El jurado del XXXI Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán, celebrado en Fuente de Cantos, ha dado a conocer las obras galardonadas en esta edición, a la que se han presentado cerca de 300 obras procedentes de distintos puntos del panorama artístico internacional.

El Primer Premio ha sido concedido a Guillermo Sedano Vivanco (Medina de Pomar, Burgos) por la obra 'El latido del invierno'. El Segundo Premio ha recaído en Teruhiro Ando (Nambroca, Toledo) por 'La ausencia da sentido a la existencia XXVIII'. El Tercer Premio ha sido otorgado a Guillermo Masedo (Madrid) por 'Out here in the Perimeter the are no stars- Evi Rauter'.

Segundo Premio, 'La ausencia da sentido a la existencia', de Teruhiro Ando. / EL PERIÓDICO

De entre todas las obras presentadas, el jurado —integrado por María Teresa Rodríguez Prieto, María Inmaculada Estrada Cabezas, Ángel Luis Pérez Espacio y Ángel Cabezón Luna —ha seleccionado 24 obras finalistas, que se encuentran expuestas en el Centro de Interpretación MUSEO de Zurbarán– Antigua Casa de Correos, en Fuente de Cantos.

Tercer premio, 'Out Here In The Perimeter There Are No Stars - Evi Rauter', Obra de Guillermo Masedo / EL PERIÓDICO

Este certamen rinde homenaje a Francisco de Zurbarán, uno de los grandes maestros del Siglo de Oro español, nacido en Fuente de Cantos, y consolida un año más el prestigio y la proyección internacional de un premio que refuerza el papel de la localidad como referente cultural y artístico.