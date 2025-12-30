Los niños adelantan la celebración de la Nochevieja con una fiesta infantil en la Plaza del Pueblo de Monesterio

A falta de unas pocas horas para despedir definitivamente el año, el ayuntamiento de Monesterio preparó una Fiesta de Nochevieja Infantil, que se adelantó a este martes, 30 de enero, a las 12:30 horas, en la Plaza del Pueblo.

Centenares de niños y niñas, de todas las edades, acompañados por madres, padres y abuelos, acudieron a esta actividad, especialmente diseñada para la diversión de los más pequeños, a través de un espectáculo navideño, muy familiar, en el que no faltó la música. Durante casi 2 horas, los participantes disfrutaron de una divertida despedida de año, en la que no faltaron canciones y coreografías con sus personajes animados favoritos y los elfos más traviesos. Los menores rieron, bailaron y disfrutaron de sus canciones favoritas. Además, la organización invitó a todos los asistentes a una merienda compartida.

A mitad de la fiesta llegó el momento de inaugurar el nuevo año. El ayuntamiento repartió entre los asistentes, bolsitas con doce gominolas, (imitando las 12 uvas), y con las imprescindibles campanadas recibieron el año 2026 con una explosión de alegría, juegos y diversión.

Campanadas y fiesta Fin de Año

La madrugada del 31 de diciembre, al 1 de enero, se ha programado una fiesta Fin de Año en el pabellón multiusos del recinto ferial. Según anuncia el ayuntamiento, la actividad, con aforo limitado, se desarrollará entre las 1:00 y las 7:00 horas, con entrada libre para todos los públicos. La velada estará animada con las actuaciones musicales de Miguel Gvrcia, Manu Gómez, Nico Guerra y Rizzos.

La alcaldesa, Loli Vargas, “invita” a la ciudadanía a “sumarse” a la celebración del nuevo año en la Plaza del Pueblo. Se pretende, explica, “recuperar” una fiesta que, en su día, era multitudinaria. Las 12 campanadas sonarán desde la, restaurada campana del reloj de la iglesia parroquial.

La actividad previa, a la llegada de Sus Majestades los Magos de Oriente, está prevista para la tarde del viernes, 2 de enero. A partir de las 17:30 horas, la sala de conferencias de la casa de la cultura recibirá la visita del Cartero Real, enviado por Melchor, Gaspar y Baltasar, para recoger las cartas con los deseos y regalos de todos los monesterienses.

La extensa programación navideña se cerrará el lunes, día 5, con la tradicional Cabalgata de Reyes que, partirá a las 18:00 horas, de la explanada del Museo del Jamón. La comitiva recorrerá de sur a norte el Paseo de Extremadura. Los Reyes Magos visitarán el ayuntamiento. Se espera que, tras ser recibidos por las autoridades municipales, dirijan unas palabras a todos los asistentes desde la balconada del ayuntamiento. Posteriormente, se han comprometido a recibir y saludar personalmente a los niños y niñas en la sala de conferencias de la casa de la cultura. Mientras tanto, quienes acudan a la cabalgata serán obsequiados con una merienda en la que no faltará el chocolate calentito y el tradicional roscón de reyes.