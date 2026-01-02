Gran Oro para el jamón más laureado de la empresa Casa Lucas de Monesterio

La empresa familiar de Monesterio, Casa Lucas, cerró 2025, con el mayor reconocimiento internacional a su producto más laureado. El Instituto de Calidad de Bruselas ha distinguido su Jamón Gran Reserva Premium, con el ‘Grand Gold Quality Award’. Se trata, explica Antonio Hidalgo, gerente de la empresa, del “máximo galardón” que entrega este organismo internacional, reservado para productos, cuya puntuación final alcanzan entre el 90% y el 100%, en una “exhaustiva” evaluación.

Con este galardón, el jamón de bellota que elabora Casa Lucas, consigue un indicador de “calidad excepcional, casi perfecta”. Únicamente los productos que han superado las normas más estrictas de la industria y, que ofrecen una experiencia excepcional a sus clientes, pueden alcanzar este premio. Cabe recordar que, en ediciones anteriores, este mismo producto, por su nivel de calidad, ha sido galardonado por la entidad ‘Monde Selection’, con el distintivo Oro.

Antonio Hidalgo, revela que, el Jamón Gran Reserva Premium, forma parte de una partida, “muy exclusiva”, de unas “600 o 700 piezas”, de jamón de bellota que, prácticamente, “tiene su producción vendida de un año para otro”. La entrega del premio tendrá lugar el día 9 de junio, en el palacio Quai d’Orsay, sede histórica del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, en la ciudad de París.

Monde Selection ofrece una evaluación genuina y exhaustiva de cada producto mediante análisis sensoriales y científicos. Este reconocimiento internacional supone, no solo una certificación internacional del producto. También repercute directamente en la transmisión de confianza al consumidor sobre su calidad.

Premio al equipo humano

En su balance al año que acaba de finalizar, Antonio Hidalgo, expresa que, esta empresa familiar, fundada en el año 1952, ha cerrado el último ejercicio económico con un “incremento del 15%” en su facturación, consolidando así su crecimiento, “en gran medida, gracias a la estabilidad y al compromiso de su equipo humano”.

En este contexto, la empresa, por segundo año consecutivo, premia a su equipo de vendedoras con una semana de viaje, en familia, a las Islas Canarias. La iniciativa, expresa Hidalgo, “combina incentivos por objetivos, con una clara apuesta por la conciliación laboral y familiar”.

“Somos una empresa pequeña, pero pensamos como una gran empresa. Apostamos por la retención del talento y por un modelo en el que los logros profesionales puedan compartirse con las familias”, concluye el empresario.