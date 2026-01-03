Monesterio acoge el Trofeo Iberitos de Selecciones Comarcales Femeninas de Extremadura

La lluvia y las bajas temperaturas que acompañaron durante toda la mañana, no fueron impedimento para que la Federación Extremeña de Fútbol, (FEX), disputara en Monesterio el Trofeo Iberitos, de Selecciones Comarcales Femeninas Sub-12; punto de partida de lo que será la Selección Extremeña.

Este 3 de enero, las instalaciones del Estadio Municipal, se convirtieron en sede de un campeonato, en el que participaron los combinados de Tierra de Barros, La Serena, Cáceres, Badajoz y Zona Norte. A iniciativa de la Escuela Municipal de Fútbol de Monesterio, con el apoyo del ayuntamiento, centenares de familias, acompañados por la cúpula de la FEX, se desplazaron hasta la localidad para presenciar una competición ideada como “banco de pruebas para captar jugadoras que puedan engrosar las filas de la Selección Extremeña”, cuyo Campeonato de España está previsto para el próximo mes de mayo.

Sergio Merchán Guay, presidente de la FEX, “agradeció” al ayuntamiento, a la escuela de Fútbol y al Club Polideportivo Monesterio, las “facilidades” ofrecidas para la cesión de sus “magníficas” instalaciones deportivas, con el objetivo de desarrollar una competición clave para el futuro del fútbol femenino extremeño. Del mismo modo, puso en valor el patrocinio de la empresa Iberitos, que aporta los recursos económicos necesarios para el desarrollo de este trofeo que, forma parte, de las iniciativas que, desde hace bastantes años, desarrolla la federación, con el objetivo de potenciar el fútbol femenino en toda región.

Apostando por el fútbol femenino

“Sin este fútbol base, es imposible tener el fútbol aficionado que todos deseamos”, expresa Merchán, convencido de la “buena salud” del fútbol femenino extremeño. Actualmente, la FEX ampara en competición las categorías Infantil y Cadete, Primera División Extremeña y Tercera División Extremeña, así como algunos grupos de Alevines, diseminados por distintas zonas de la región. La extensión geográfica y la despoblación de Extremadura, “dificulta” la creación de equipos femeninos. Precisamente, este tipo de eventos, además de la “necesaria divulgación del deporte femenino”, fomenta la participación comunitaria, promocionando a las jugadoras de todo el territorio regional.

Por su parte, la alcaldesa, Loli Vargas, que acudió acompañada por el responsable de la escuela, José Carlos Pizarro; el concejal de deportes, Javier Granadero y la concejala de Área Social, María Fernanda Díaz, incide en la “necesidad” de apoyar el deporte y más concretamente, todo lo relacionado con las competiciones deportivas femeninas. Entre ellas, el recientemente creado conjunto femenino del C.P. Monesterio que aspira a tener equipo federado de cara a la próxima temporada.

La alcaldesa subraya, el “importante esfuerzo económico” que realiza el ayuntamiento, subvencionando tanto la Escuela Municipal de Fútbol, como al Club Polideportivo Monesterio; así como las “obras de mejora y mantenimiento” que, actualmente se están ejecutando en el estadio, que, podrían culminar con la renovación de las pistas polideportivas, “a través de un convenio con la Diputación Provincial de Badajoz”; fruto del “compromiso” adquirido en su día por la presidencia de la entidad provincial.