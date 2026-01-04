Muere un motorista al colisionar contra una furgoneta cerca de Pallares (Badajoz)

Domingo trágico en las carreteras extremeñas. Este mediodía un accidente de tráfico le ha costado la vida a un motorista de 58 años en la provincia de Badajoz.

Según informa la Guardia Civil de Badajoz, sobre las 12.45 horas se ha registrado un siniestro mortal en la carretera Ex-103, cerca de la pedanía pacense de Pallares, en el término municipal de Fuente del Maestre.

Al parecer y según el Centro de Emergencias de Extremadura 112, una furgoneta y la moto que conducía el fallecido han colisionado en el kilómetro 192 de la vía regional.

Hasta el lugar del percance se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), la Guardia Civil y los bomberos de la Diputación de Badajoz.

Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.