Siniestro mortal
Muere un motorista al colisionar contra una furgoneta cerca de Pallares (Badajoz)
El accidente se ha registrado en el kilómetro 192 de la Ex-103. Los sanitarios no pudieron hacer nada por la víctima
Domingo trágico en las carreteras extremeñas. Este mediodía un accidente de tráfico le ha costado la vida a un motorista de 58 años en la provincia de Badajoz.
Según informa la Guardia Civil de Badajoz, sobre las 12.45 horas se ha registrado un siniestro mortal en la carretera Ex-103, cerca de la pedanía pacense de Pallares, en el término municipal de Fuente del Maestre.
Al parecer y según el Centro de Emergencias de Extremadura 112, una furgoneta y la moto que conducía el fallecido han colisionado en el kilómetro 192 de la vía regional.
Hasta el lugar del percance se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), la Guardia Civil y los bomberos de la Diputación de Badajoz.
Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.
- Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz
- Usuarios del autobús urbano de Badajoz reclaman que se vuelvan a aplicar los descuentos: «Viajamos mucho y es necesario»
- Roban instrumentos valorados en más de 4.000 euros al músico pacense Julien Elsie
- Alejandro Tirado, joven bailarín de Badajoz: 'Irme de casa con 13 años fue lo más duro, pero ha merecido la pena
- Primer paso para que El Pico del Guadiana en Badajoz se convierta en un parque periurbano
- ¿Has estado de cañas en Badajoz? ¡Búscate en las fotos de la 'Tardevieja'!
- La Guardia Civil de Badajoz detiene a los miembros de un grupo organizado de caza furtiva
- El Ayuntamiento de Badajoz contempla bonificar el autobús urbano, pero no sabe cuándo se podrá aplicar