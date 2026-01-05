Alegría y mucha ilusión en la mágica noche de Reyes Magos de Monesterio

Melchor, Gaspar y Baltasar, regresaron a Monesterio. Fieles a su cita anual y con total puntualidad, los Magos de Oriente hicieron aparición a las 18:00 horas, desde el Museo del Jamón. En la calle, esperaban sus tronos reales, acompañados de otras 3 carrozas y diferentes personajes animados de las series preferidas de los más pequeños, hasta completar un séquito de 6 carrozas, escoltadas por vehículos de la Policía Local y Cruz Roja.

La magia de los Reyes Magos inundó de ilusión y felicidad a niños y mayores, en un recorrido que, para evitar cualquier tipo de incidente, volvió a transitar por el Paseo de Extremadura. Desde el Museo del Jamón, hasta la Plaza de Correos y, vuelta hacia el edificio del ayuntamiento, donde, tras ser recibidos por las autoridades municipales, Sus Majestades, se dirigieron al público asistente.

La Aemet, anunció, la de este año, como una de las noches más frías del invierno y no hubo error. La cabalgata transitó por las calles de Monesterio con termómetros próximos a los 0º C. La baja temperatura no fue inconveniente para que centenares de personas salieran a las calles para dar la bienvenida y acompañar a los Magos de Oriente, quienes, como retribución a su gran recibimiento, lanzaron centenares de kilos de caramelos y chucherías a lo largo de un recorrido que culminó en las instalaciones de la casa de la cultura.

Chocolate y roscón

Para intentar mitigar el frío, la organización invitó a todos los asistentes a chocolate caliente con roscón de reyes. Mientras tanto, los tres Reyes Magos, hicieron un pequeño alto en su ajetreada noche, para recibir a todos los niños y niñas, recoger sus últimas cartas y llevarse una foto de recuerdo. Y, pronto a la cama, con la ilusión y la esperanza de despertarnos y ver qué nos habrán dejado Sus Majestades.

Con la fantasía de esta hermosa tradición de generosidad para hacer realidad los sueños y mejorar el mundo en el que vivimos, Monesterio cierra una intensa programación, que se inició el pasado día 7 de diciembre con la fiesta de inauguración de la Navidad. Un mes repleto de actividades con fiestas de Nochebuena y Fin de Año, Nochevieja Infantil y una extensa programación cultural, musical y deportiva diseñada especialmente para el disfrute en familia.