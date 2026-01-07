El 2025 se cierra en Monesterio como el año más lluvioso del lustro

La localidad de Monesterio cerró 2025 como el año más lluvioso del último lustro. Durante el año que acabamos de despedir, se registraron 934,6 litros, de agua de lluvia, por metro cuadrado, sobre la localidad. La cifra, contrasta con las registradas en los 4 años anteriores. En 2020, las precipitaciones fueron de 537,6 mm. En 2021, las lluvias acumuladas a lo largo del año sumaron 533,4 mm. Las lluvias del año 2022 fueron de 565,8 mm. En 2023, descendieron hasta los 474,4 mm. En el año 2024, las precipitaciones sumaron un total de 809,2 mm.

El mes más lluvioso fue marzo, con una acumulación de 309,8 mm. Durante el tercer mes del año llovió durante 20 días y, el que más, el día 17, con un total de 61,6 l/m2.; solo superado por el 13 de noviembre, con un registro de 67,8 l/m2. Diciembre fue el mes con más días consecutivos de lluvias (22).

Según los datos diarios publicados por la Aemet, registrados en la estación meteorológica de Monesterio, por mes, las lluvias fueron las siguientes: Enero, 178,8 l/m2. Febrero, 27,6 l/m2. Marzo, 309,8 l/m2. Abril, 90,2 l/m2. Mayo, 14 l/m2. Septiembre, 12,8 l/m2. Octubre, 46,4 l/m2. Noviembre, 151,2 l/m2 y diciembre, 103,8 l/m2.

Teniendo en cuenta la media anual de precipitaciones sobre la localidad, (750 mm), se puede adivinar que, tanto 2024, como 2025, han sido años lluviosos, que han quebrado un prolongado periodo de sequía que, a punto estuvo de provocar cortes en el suministro de agua potable en los municipios de la comarca y que, en el año 2022, incluso, llegó a obligar a los municipios a prohibir el llenado de sus piscinas públicas. No fue hasta el pasado mes de marzo, cuando Tentudía salió de la fase de prealerta y situarse en la fase actual de normalidad hídrica.

Recursos hídricos

En septiembre, del año 2020, Tentudía tomaba medidas extraordinarias ante la situación de escasez de agua. En noviembre de 2021, la Confederación Hidrográfica del Guadiana declaró, “situación excepcional por sequía extraordinaria” en el pantano de Tentudía. Un mes después, la mancomunidad de Tentudía declara el pase a la Fase II de Emergencia por sequía.

La situación provocó la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para el desarrollo de obras de emergencia, que, con un presupuesto de unos 1,7 millones de euros, se destinaron a buscar agua subterránea. Estas y otras actuaciones de concienciación y ahorro, evitaron cortes a la ciudadanía.

La situación actual del pantano, al 87% de su capacidad, da tranquilidad y garantiza el consumo. Mientras tanto, se sigue esperando una solución definitiva, basada en el proyecto de interconexión entre los embalses de Villalba de los Barros, Los Molinos y Tentudía. Se trata de una obra, declarada en su día, de urgencia, que conlleva la instalación de una tubería de algo más de 51 kilómetros, encargada de trasvasar agua desde la presa de Los Molina, en Hornachos, hasta la de Tentudía, en Calera de León.