Jóvenes de Monesterio, Fuentes de León, Bienvenida y Cabeza la Vaca ganadores del Pasaporte del Talento

Por su “implicación” en las iniciativas de mejora de la empleabilidad juvenil, 5 jóvenes de la comarca de Tentudía, han recibido el Pasaporte del Talento, que se sorteó entre los participantes de la Feria de Empleo, ‘Talent Day Experience’, celebrada el pasado día 16 de octubre en la localidad de Monesterio.

La Cámara de Comercio de Badajoz eligió Monesterio como uno de los municipios protagonistas de las actuaciones que se han venido desarrollando en Extremadura, destinadas, a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, favorecer su inserción laboral y fomentar el emprendimiento en el entorno rural, a través de la Feria de Empleo. La actividad se celebró el pasado día 16 de octubre y logró reunir a más de 300 jóvenes de Monesterio y otras localidades de la comarca de Tentudía, consolidándose como un punto de encuentro entre el talento joven y el tejido empresarial.

Según informa la entidad organizadora, el evento, impulsado por la Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Badajoz, contó con stands expositores, empresas con ofertas de empleo y oportunidades formativas, “reforzando la conexión directa entre demandantes de empleo y empresas”.

Premios

Sandra Díaz, responsable de la Oficina de la Cámara de Comercio de Badajoz en Monesterio, ha destacado, la “gran participación de empresas, instituciones, entidades y jóvenes”, en una jornada que permitió ofrecer asesoramiento individualizado, orientación profesional, información profesional y acompañamiento para la búsqueda de empleo.

En el contexto de la feria y, teniendo en cuenta el grado de participación de los asistentes, la organización realizó el sorteo del Pasaporte del Talento, que recayeron en jóvenes, procedentes de distintos municipios de la comarca de Tentudía. En concreto, los ganadores de los packs ‘Talent Day Experience’, han sido, Luis y Noelia, de Monesterio; María Concepción, de Fuentes de León; Daniela, de Bienvenida y María Amparo, de Cabeza la Vaca. Los premiados son estudiantes del IES Maestro Juan Calero de Monesterio, del proyecto Escala, de Fuentes de León y del IES Eugenio Hermoso, de Fregenal de la Sierra. Este reconocimiento pone en valor su “participación activa” y su “implicación” en las iniciativas de mejora de la empleabilidad juvenil.

Formación en la comarca

Durante el año 2025, la Cámara de Comercio ha desarrollado distintas iniciativas en diferentes localidades del territorio de Tentudía. La entidad destaca dos cursos para la obtención de carné de conducir y otros 2 cursos de patronaje y convección, celebrados en Monesterio; un curso de emprendimiento cosmético en Segura de León; así como un curso de socorrismo acuático en Fuentes de León; orientados a la creación de nuevas oportunidades, “dando respuesta a necesidades reales del territorio”.

Actualmente, explica la Cámara de Comercio de Badajoz, la entidad trabaja en el diseño de nuevas acciones formativas en el entorno rural de Tentudía, con las que dar continuidad al desarrollo del talento joven, a través de la formación, el emprendimiento y el contacto directo con las empresas, como “herramientas clave” para fijar población y dinamizar la economía local en Municipios como Monesterio y el conjunto de Tentudía.