Monesterio gana 15 habitantes en el último año y se sitúa en los 4.245

Monesterio vuelve a ganar habitantes. Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, (INE), a fecha, 1 de enero de 2025, la población resultante de la revisión del padrón municipal, ascendió a 4.245 habitantes, que son, 15 más, que los empadronados en la misma fecha del año 2024.

Este dato rompe con el descenso que se ha venido produciendo desde el año 2022, cuando la localidad contaba con 4.302 habitantes, cifra más alta, desde el año 2015, en el que se contabilizaron 4.306 empadronamientos.

Durante el año que acabamos de dejar atrás, fallecieron un total de 41 personas, (una menos que el año anterior), mientras que el número de nacimientos pasó de los 22, de 2024, a los 24, de 2025. Concretamente, el año pasado, Monesterio lamentó el fallecimiento de 17 mujeres y 24 hombres y celebró el nacimiento de 19 niñas y 23 niños.

Residentes extranjeros

La localidad sigue sumando residentes extranjeros. Concretamente, según los datos facilitados por la Oficina del Padrón Municipal, a 31 de diciembre, de 2025, la población extranjera era de 230 habitantes, que son 31 más que hace un año. Del total de vecinos y vecinas de otra nacionalidad, 133, (57,83%), son mujeres y 97, (42,17%), varones.

Por nacionalidades, --se contabilizan 31 países distintos de procedencia--, el mayor núcleo está representado por ciudadanos marroquíes (46); seguidos de colombianos, (40) y nicaragüenses, (33). Por número de miembros, el cuarto país con mayor número de residentes en Monesterio es Venezuela, (18) y el quinto, Portugal, (12).

El resto de ciudadanos extranjeros residentes en la localidad proceden de Alemania, Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, China, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Italia, Mauritania, México, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, República Dominicana, Ruanda, Rumanía, Rusia, Senegal, Suecia y Uruguay.

Del conjunto de ciudadanos procedentes de otros países, llama la atención, la residencia de 4 ciudadanos apátridas, (personas que ningún país reconoce como ciudadanas suyas), concretamente, en Monesterio residen 3 hombres y 1 mujer, sin país conocido de procedencia.

Estos datos reflejan que el crecimiento demográfico de la localidad está, claramente impulsado por el significativo aumento de habitantes extranjeros en Monesterio. Los 31 nuevos residentes, procedentes de terceros países, contrastan con la población nacida, que convierten a la inmigración en motor demográfico del municipio.