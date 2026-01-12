El ayuntamiento inicia obras de remodelación en los acerados de la calle Francisco Pizarro

Con cargo al programa, PROFEA, (Plan de Fomento del Empleo Agrario en España), el ayuntamiento de Monesterio acaba de iniciar obras para la remodelación y modernización de los acerados de la calle Francisco Pizarro.

Antonio José Villalba, concejal de urbanismo del ayuntamiento de Monesterio, detalla que, las obras, consisten en la sustitución de los acerados actuales, por otros, “que cumplan con la normativa de accesibilidad”. Además, se construirán “nuevas canalizaciones de agua, luz y telecomunicaciones”.

También, “en una primera fase”, los fondos del programa PROFEA, permitirán la ejecución de obras en el recinto perimetral del colegio de Infantil y Primara El Llano. Concretamente, señala el concejal, se actuará en la zona que se ubica en la Avenida Ramón y Cajal. Para ello, se sustituirá parte del cerramiento actual, que en su día se fabricó con bloques y que, actualmente, “se encuentra en malas condiciones”, por un muro de contención de hormigón, sobre el que se instalará una nueva valla metálica.

El presupuesto, manifiesta el concejal, rondará los “102.000 euros, de mano de obra”, a los que añadir otros “80.000 euros”, destinados a sufragar el pago de materiales de obra y maquinaria. Las obras deberán estar finalizadas para el mes septiembre.

Otras actuaciones

Por otro lado, con cargo al programa de Garantía de Rentas, adelanta Antonio José Villalba, “se actuará en la ejecución de obras del kiosco del parque del Tejar”. En cuanto a otras actuaciones, el concejal explica que, actualmente, el ayuntamiento trabaja en la finalización de las obras de la nueva cantina y aseos del Estadio Municipal. Paralelamente, se están ejecutando las obras de la cubierta del Pabellón de Cristales, cuyo presupuesto asciende a 110.448 €, más el IVA legalmente aplicable. Cabe recordar que, la mesa de contratación del ayuntamiento de Monesterio acordó adjudicar las obras, por el citado importe, a la empresa Hierros Velasco y Camacho SLU.

Por lo que respecta a las obras de transformación de la antigua ermita de San Isidro, como centro de acogida al peregrino, Villalba, informa que, actualmente, “tras la licitación y adjudicación”, (las obras fueron adjudicadas por la Diputación de Badajoz a la empresa Redecoint, el año pasado, con un presupuesto de 86.999 €), el proyecto se encuentra “pendiente de algunos permisos por parte de Vías Pecuarias”. Este proyecto forma parte de una de las propuestas ganadora de los presupuestos provinciales participativos de Diputación, del ejercicio 2023.