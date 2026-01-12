Programa de formación y empleo
Visita de la alcaldesa al alumnado del nuevo programa Escala ‘Monesterio II’
Se forman 12 personas desempleadas en la especialidad de jardinería
La alcaldesa adelanta que, como principal marco de actuación, se trabajará en la remodelación del parque del Tejar
La alcaldesa, Loli Vargas, acompañada por el concejal de empleo, Guillermo Robledo y la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz, se acercaron hasta las dependencias de la Unidad de Desarrollo y Formación, Antonio Morales Recio, ‘Las Moreras’, para dar la bienvenida al alumnado y al equipo docente del nuevo proyecto de formación y empleo, Escala, en el que participan 12 personas desempleadas de la localidad.
Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento ha optado por la especialidad formativa de jardinería. El programa incluye dos certificados de profesionalidad. El primero, de Nivel I, en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. El de Nivel 2, capacitará al alumnado como profesionales en la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Robledo, destaca la “importancia” de la formación, que habilita para la “consecución y el mantenimiento de un trabajo a personas en situación de desempleo”; sobre todo, el sector femenino, que es el más castigado por el paro en la localidad y, en este caso, mayoría en el alumnado de este nuevo proyecto.
En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa, informó a los participantes que, entre otras acciones, el “principal marco de actuación” de este programa Escala, será “el parque de El Tejar”. La alcaldesa, invitó, al alumnado al “aprovechamiento” máximo de esta oportunidad que, abre las puertas al empleo y puso a su disposición y al del equipo docente, al equipo de gobierno y al personal técnico del ayuntamiento. Tanto la alcaldesa, como el responsable municipal de formación y empleo, incidieron en el valor de esta formación específica, que ofrece, “claras oportunidades de contratación”, tanto por parte de empresas privadas, como por instituciones, así como a través del autoempleo.
Proceso
En la etapa inicial, de 3 meses de duración, el alumnado recibirá formación profesional relacionada con la ocupación a desempeñar. También se incluye formación complementaria sobre prevención de riesgos laborales, competencias digitales, asesoramiento y formación básica de apoyo. Durante esta etapa, el alumnado tendrá derecho a percibir una bica por la asistencia.
En una segunda fase, de 9 meses de duración, el alumnado-trabajador, recibirá formación y estará contratado por el ayuntamiento en la modalidad de contrato de formación en alternancia. Al finalizar el proyecto, la entidad contará con 12 compromisos de contratación.
Para el desarrollo del programa, el ayuntamiento cuenta con una subvención procedente de la consejería de Economía Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, por un montante de 291.773 euros.
- Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Qué comer en Badajoz: 10 platos y productos que definen la mesa pacense
- La fachada de un inmueble en la Ronda Sur de Badajoz recibe cinco disparos de madrugada
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado
- Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero