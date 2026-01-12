Visita de la alcaldesa al alumnado del nuevo programa Escala ‘Monesterio II’

La alcaldesa, Loli Vargas, acompañada por el concejal de empleo, Guillermo Robledo y la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz, se acercaron hasta las dependencias de la Unidad de Desarrollo y Formación, Antonio Morales Recio, ‘Las Moreras’, para dar la bienvenida al alumnado y al equipo docente del nuevo proyecto de formación y empleo, Escala, en el que participan 12 personas desempleadas de la localidad.

Por segundo año consecutivo, el ayuntamiento ha optado por la especialidad formativa de jardinería. El programa incluye dos certificados de profesionalidad. El primero, de Nivel I, en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. El de Nivel 2, capacitará al alumnado como profesionales en la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Robledo, destaca la “importancia” de la formación, que habilita para la “consecución y el mantenimiento de un trabajo a personas en situación de desempleo”; sobre todo, el sector femenino, que es el más castigado por el paro en la localidad y, en este caso, mayoría en el alumnado de este nuevo proyecto.

En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa, informó a los participantes que, entre otras acciones, el “principal marco de actuación” de este programa Escala, será “el parque de El Tejar”. La alcaldesa, invitó, al alumnado al “aprovechamiento” máximo de esta oportunidad que, abre las puertas al empleo y puso a su disposición y al del equipo docente, al equipo de gobierno y al personal técnico del ayuntamiento. Tanto la alcaldesa, como el responsable municipal de formación y empleo, incidieron en el valor de esta formación específica, que ofrece, “claras oportunidades de contratación”, tanto por parte de empresas privadas, como por instituciones, así como a través del autoempleo.

Proceso

En la etapa inicial, de 3 meses de duración, el alumnado recibirá formación profesional relacionada con la ocupación a desempeñar. También se incluye formación complementaria sobre prevención de riesgos laborales, competencias digitales, asesoramiento y formación básica de apoyo. Durante esta etapa, el alumnado tendrá derecho a percibir una bica por la asistencia.

En una segunda fase, de 9 meses de duración, el alumnado-trabajador, recibirá formación y estará contratado por el ayuntamiento en la modalidad de contrato de formación en alternancia. Al finalizar el proyecto, la entidad contará con 12 compromisos de contratación.

Para el desarrollo del programa, el ayuntamiento cuenta con una subvención procedente de la consejería de Economía Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, por un montante de 291.773 euros.