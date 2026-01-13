Monesterio adelanta su carnaval que se celebrará entre los días 6 al 8 de febrero

Tal y como ya ocurrió el año pasado, Monesterio volverá a adelantar las fechas de celebración del próximo carnaval. En esta ocasión, la programación oficial de la fiesta se desarrollará entre el viernes, día 6 y el domingo, día 8 de febrero. La intención, señala la concejala de cultura, Manola Ferreira, es, la de conseguir una fiesta “mucho más participativa”, ya que, la proximidad geográfica de la localidad con los carnavales más importantes del país, (Cádiz y Badajoz), propiciaba que, “muchas personas” se desplazaran a otras ciudades, con la consiguiente disminución en la participación de las actividades programadas.

El año pasado, “nos arriesgamos y apostamos por adelantar las fechas, consiguiendo que nuestro carnaval volviera a tener más participación”, expresa Ferreira. La programación se hará pública en unos días. Será tras la reunión del “nuevo comité organizador”.

Tampoco se ha dado a conocer el nombre del pregonero, o pregonera, que se encargue de inaugurar oficialmente la fiesta. Para que pueda preparar el montaje de su pregón con tiempo suficiente, “la persona elegida, lo sabe desde el mes de septiembre”, puntualiza Ferreira quién asegura que, a grandes rasgos, --a excepción de las modificaciones que se pudieran introducir--, la programación se abrirá con el pregón inaugural, el viernes, día 6 y contará con las actividades tradicionales como son los desfiles, bailes de carnaval, concurso de disfraces y el entierro de la sardina, previsto para el domingo, día 8, con la habitual invitación a migas con sardinas para todos los asistentes.

Desfile infantil

Como principal novedad, en esta edición, el carnaval de Monesterio volverá a contar con el tradicional desfile infantil que organiza el colegio de Infantil y Primaria ‘El Llano’. Este año, --ratifican la concejala Ferreira y la jefa de estudios del colegio, Marisa Martínez--, colegio y ayuntamiento han coincidido en celebrar el multitudinario desfile infantil como prólogo y primera actividad de la programación oficial.

Desde siempre, el pistoletazo de salida al carnaval monesteriense ha sido este desfile, en el que participan alumnado, docentes, madres, padres, abuelos, tanto del colegio El Llano, como de la guardería infantil municipal. El desfile infantil volverá a ser el motor principal para estimular la participación ciudadana y la creatividad, a través de los disfraces que, en esta edición, adelanta Marisa Martínez, estarán relacionados con “el mundo del cine”.

La concejala hace un “llamamiento generalizado” a la ciudadanía para que “se disfrace y participe masivamente” en las fiestas de este carnaval adelantado que, además, propiciará que “muchas personas de otras localidades próximas” se desplacen hasta Monesterio para disfrutar de la fiesta.