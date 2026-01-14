Monesterio consolida su recuperación laboral y cierra 2025 con 1.519 personas afiliadas a la Seguridad Social

La localidad de Monesterio consolida su recuperación laboral. Al decreciente número de personas en situación de desempleo, se suma el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social mientras que, prácticamente, se mantiene el número de empresas. El municipio cerró 2025 con un total de 172 empresas, que dan trabajo a 823 personas. El número de afiliados sobre la población potencialmente activa, pasa del 53,84%, del año 2024, al 54,54%, de diciembre de 2025. En el último año, sobre todo, subió el número de afiliaciones en el sector servicios, que acapara el 55,13% del total, remontando, asimismo el número de afiliaciones en el Régimen General, que llegó a la cifra de 974.

Monesterio finalizó año con 1.519 personas afiliadas a la Seguridad Social. Por regímenes, destaca el general, con un total de 974 afiliaciones. A 31 de diciembre, la localidad tenía 467 autónomos y 74 cotizantes a través del régimen agrario. De los datos publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura, se desprende que, el mayor número de afiliaciones, (55,13%), se da en el sector servicios. Agricultura ocupa la segunda posición con un 28,04% de personas afiliadas. Cierran la tabla, industria, (9,56%) y construcción, (8,60%).

Según estas reseñas, el número de afiliados entre la población total, es del 35,9%. La mayor cantidad de personas afiliadas, (54,5%) se da en la población de entre 16 a 64 años y la tasa de masculinidad es del 135,5%.

En cuanto a nacionalidad y sexo, cabe destacar que, únicamente existen 59 afiliaciones entre personas extranjeras, (36 mujeres y 23 hombres), mientras que las afiliaciones de residentes nacionales alcanzan la cifra de 1.460 de las que, 609 son mujeres y 851 hombres. Por sector de actividad, servicios, acapara el mayor número de afiliaciones, (1.042), de las que 563 son mujeres y 479 hombres. Le sigue agricultura, con 173 personas afiliadas, (40 mujeres y 147 hombres); e industria, con 173, (36 mujeres y 137 hombres).

Empresas dadas de alta

El año pasado, Monesterio mantuvo el número de empresas dadas de alta. Diciembre cerró con un total de 172 empresas, (una menos que el año anterior), que ofrecen empleo a 841 personas, (+18).

Por números, vuelve a destacar el sector servicios que, cerró 2025, con 96 empresas que dan cobertura laboral a 534 personas. A mucha distancia aparece el sector industrial, con 28 empresas y 171 trabajadores y trabajadoras. Casi parejos se encuentran los sectores de la construcción y la agricultura. Monesterio posee 28 empresas dadas de alta en el sector de la agricultura, que proporcionan trabajo a 67 personas. el sector de la construcción, que cuenta con 20 empresas, posee 69 trabajadores.

Guillermo Robledo, concejal del área de empleo, comercio e industria ha valorado estos datos de forma “muy positiva”. “Tenemos un sector servicios muy fuerte, que acapara más de la mitad de las afiliaciones”, expresa, Robledo, para quien, la “implementación de políticas a favor de la gastronomía o el turismo rural, que se ha venido desarrollando en los últimos años, ha permitido hacer más robusto a un sector fundamental”. Del mismo modo, el concejal, destaca el “aumento” de afiliaciones de personas extranjeras, “que vienen a trabajar”, concluye.