Cerrada al culto la ermita de la Virgen de Tentudía por el pintado de su interior

El pasado domingo, fue el último en el que la ermita de la Virgen de Tentudía acogió la tradicional misa matinal. El templo anuncia la hermandad, permanecerá cerrado durante algunas semanas, hasta que finalice su pintado interior. Las obras, con un presupuesto aproximado de 7.000 euros, durarán “cerca de un mes”. Durante ese periodo, no se celebrarán las misas habituales, (miércoles por la tarde y domingo por la mañana).

Una remodelación “muy necesaria”, expresa la Hermana Mayor, Pauli Delgado, debido “al deterioro sufrido en las paredes y en la bóveda”; pues, si bien, el exterior de la ermita se ha pintado en varias ocasiones, en el interior “hacía muchos años que no se actuaba”. La obra surge tras detectar una serie de “grietas”, que, afortunadamente, “no afectan a la estructura del edificio”. Debido al paso de los años, se descubrieron unas fisuras. Un estudio técnico, ha desvelado que, no representan ningún peligro. No obstante, la hermandad ha decidido actuar, con lo que, además de solucionar este problema, también se pintará todo el interior.

“Hemos solicitado presupuesto a todas las empresas dedicadas a la pintura de Monesterio”, afirma Pauli Delgado. Se han quedado con el más ajustado, que ronda los 7.000 €. “Todos sabemos lo que cuesta pintar nuestras casas”, afirma. En el caso de la ermita, sus dimensiones y la altura de techos y cúpulas, suponen que, esta actuación “se encarezca mucho más”.

La Hermandad de la Virgen de Tentudía no dispone de este dinero, con lo que, con la intención de cubrir la deuda, se ha puesto a la venta una rifa benéfica, a 5 € la papeleta, cuyo premio es un grabado, donado por el prestigioso pintor Eduardo Naranjo. Una obra original, titulada ‘Los emigrados’, pintada por el artista en el año 1992, que también forma parte de os murales que circundan la plaza que lleva el nombre del pintor.

Colaboración

La intención, asegura la hermana mayor, es vender 1.000 papeletas a lo largo de los próximos meses. Con esta cantidad estarían asegurados 5.000 €. La venta se está realizando directamente por las integrantes de la junta directiva de la hermandad.

Para conseguir hacer frente al presupuesto total, “hará falta más dinero”. En este contexto, Delgado, realiza un “llamamiento” a la sociedad local para que, “colabore”, comprando papeletas y aportando los donativos que “cada cual considere”. Con la misma intención, ya que, la ermita de la Virgen de Tentudía es “patrimonio de todos los monesterienses y de toda Extremadura”, la hermandad se dirigirá “al ayuntamiento, a otras instituciones, empresas y otras entidades”.

“Monesterio se caracteriza por ser un pueblo muy solidario, con lo que, esperamos que, entre todos, consigamos la financiación necesaria para esta actuación”, concluye la Hermana Mayor, convencida de la “generosidad” de la sociedad local y de las instituciones.

Características

La ermita de la Virgen de Tentudía de Monesterio, se enclava en la calla Ramón y Cajal. El edificio actual data del año 1999. El tempo primigenio fue construido en 1960, en uno de los espacios de la antigua fábrica harinera de la localidad.

El edificio consta de una nave abovedada. El presbiterio consta de un ábside con cúpula semiesférica. El camarín acoge la imagen de la Virgen de Tentudía. En su decoración destaca una recuperación pictórica del maestro de pintores, Antonio Pérez Carrasco-Megía, que data de 1992.