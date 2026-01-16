El Aula de Adultos de Monesterio ofrece un programa de lengua y cultura española para extranjeros

El ayuntamiento de Monesterio retomará su Programa de Formación de Personas Adultas el próximo lunes. Se trata de una nueva edición de los denominados ‘Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida’, subvencionados por la Junta de Extremadura con 2.550 euros, por programa, (4.500 €), a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Esta cantidad ayudará a financiar parcialmente los gastos del personal docente contratado para la realización de esta actividad educativa. Para completarla, el ayuntamiento aporta la cantidad de 1.000 €.

Dirigido a personas adultas, el programa incluye dos modalidades. La inicial de Educación Secundaria, ofrece clases para la obtención de Competencias Clave, Graduado Escolar y Bachillerato. En esta modalidad, las clases se impartirán de lunes a jueves, en horario de 16:30 a 18:30 horas. La segunda, destinada al programa de Lengua y Cultura Española, dirigida a residentes extranjeros, incluirá vocabulario, gramática y perfeccionamiento del idioma. En este caso, las clases se imparten de lunes a jueves, en horario de 18:30 a 20:30 horas.

El Aula de Adultos del ayuntamiento, se ubica en las instalaciones de la casa de la cultura. Las personas interesadas en participar en estos programas educativos, pueden formular sus matrículas en estas dependencias. También pueden hacerlo en el número de teléfono, 924 517 468, habilitado para tal fin.

Alumnos extranjeros

Francisco Baena, docente responsable del Aula de Adultos, puntualiza que, el curso lectivo se desarrollará hasta el próximo mes de mayo. En total, se impartirán 150 horas, orientadas a la formación en competencias básicas, al acceso a niveles del sistema educativo y a la preparación de pruebas para la obtención directa de titulaciones dirigidas a personas adultas.

Baena hace hincapié en la importancia del programa de Lengua y Cultura Española. Dirigido a extranjeros residentes en Monesterio, o en cualquier municipio geográficamente, próximo, el proyecto educativo está diseñado para facilitar el acceso a la Lengua Española a “todas aquellas personas que tengan dificultades con el idioma o a quienes, con nivel básico, deseen perfeccionarlo”. Para ello, el alumnado contará con el apoyo de “una plataforma”, a distintos niveles, “dependiendo de sus conocimientos previos”. La iniciativa, expresa el docente, está diseñada para que “puedan mejorar la convivencia en su día a día, en su vida cotidiana o para el acceso al mercado laboral”.

Desde la organización se “invita” a todos aquellos ciudadanos que estén interesados para que soliciten información y se sumen a este programa educativo que, además de ofrecer la posibilidad de titular, ofrece formación continua y garantiza el derecho a la educación a través de modalidades formales e informales.