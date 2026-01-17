El campeón extremeño de ciclismo Jaime Moreno feje de filas del proyecto Ankay Team Monesterio 2026

El equipo ciclista de Monesterio, Ankay Team, desvelaba este viernes, 16 de enero, en los salones del Hotel Leo, su renovado proyecto deportivo para 2026. Entre sus novedades principales, destaca el fichaje de dos, de los mejores ciclistas extremeños del momento: Jaime Moreno, de Almendralejo y el monesteriense, Nicolás Montero, que regresa a la disciplina Ankay. El conjunto, en el que se integran 4 Campeones de Extremadura, de diferentes categorías, disputará, por vez primera el Campeonato y Open de España XCM, marcándose como uno de sus principales retos, la clasificación para el Campeonato de Europa de Media Maratón.

Tras los espectaculares resultados conseguidos por el equipo en la pasada temporada, (mejor año a nivel deportivo desde su creación en 2015), una de las estructuras ciclistas más respetadas por el pelotón regional, que, cuenta con el patrocinio de 19 empresas, afrontará la temporada 2026, con el compromiso de participar en más de 50 competiciones. Entre ellas, explicó su director deportivo, Antonio Calderón Iglesias, el Campeonato y Open Extremadura XCO (rally); el Campeonato y Open Extremadura de XCMM (media maratón); el Campeonato y Open de Extremadura XCM (maratón) y, por primera vez, el Campeonato y Open de España XCM. Para ello, se ha perfilado un calendario de pruebas que llevará a los corredores del equipo de Monesterio a participar en competiciones en las provincias de Badajoz, Sevilla, Huelva, Almería, Pontevedra, Ávila, Teruel y Portugal.

Como objetivos principales, Calderón, señaló que su equipo pretende volver a repetir triunfos y títulos, (la pasada temporada logró 9 Campeonatos de Extremadura), y “poder conseguir la clasificación para el Campeonato de Europa de Media Maratón y participar en alguna prueba internacional”.

El director agradeció públicamente el apoyo de la veintena de empresas implicadas en este nuevo proyecto. “Sin ellas, sería totalmente imposible sacar adelante esta iniciativa”, expresó. Empresarios, comprometidos con el deporte, pero, sobre todo, con la fiabilidad y la confianza que supone participar de un proyecto muy serio, que, sin duda, permitirá dar visibilidad y reconocimiento a todas las marcas. Antonio Calderón enumeró, uno a uno a sus espónsores, con sede en las provincias de Ciudad Real, Castellón, Palma de Mallorca, Sevilla, Huelva y Badajoz.

Kico, Loli Vargas y Antonio Calderón en la presentación del equipo / Rafa Molina

Apoyo institucional

La presentación contó con la presencia de la alcaldesa, Loli Vargas que, acudió acompañada por otros miembros del equipo de gobierno. Decenas de familiares, amigos, amantes del ciclismo, integrantes de otros equipos y asociaciones deportivas, así como organizadores de pruebas y patrocinadores, llenaron el salón, echándose en falta la presencia de algún representante de la Federación Extremeña, que por “otros compromisos”, excusaron su presencia. Vargas puso el acento en el “enorme compromiso” de Antonio Calderón con el deporte local y comprometió públicamente el “apoyo económico de la institución” con el equipo para esta temporada.

Nunca nos ha pedido nada”. “Cuando quieras, nos sentamos, hablamos y concretamos”, expresó. Y es que, Ankay Monesterio es, al día de hoy, uno de los conjuntos ciclistas más conocido y reconocido de la región, dando salida a deportistas de toda la comarca. Su generosa apuesta, escribe con mayúsculas, el nombre de Monesterio, en el calendario ciclista de nuestro país.

Acto de presentación del equipo ciclista de Monesterio / Rafa Molina

Componentes

Este año, el conjunto competirá en las categorías Infantil, Sub23, Élite y Máster30. El equipo está integrado por los siguientes corredores: Gonzalo Delgado, Campeón de Andalucía del Circuito Duatlón Infantil, nuevo fichaje, de Santa Olalla del Cala, (Huelva), 13 años. Pablo Guerra, 37 años, de la localidad de Cabeza la Vaca, (Badajoz), séptima temporada en Ankay categoría Élite. Elvira del Rey, Sub23, nuevo fichaje,19 años, de Valencina de la Concepción, (Sevilla). José Manuel Garrote, de Monesterio, (Badajoz), 35 años, Élite, tercera temporada en el conjunto de Monesterio. Quinta temporada en Ankay, 35 años, Élite, de Arroyomolinos de León (Huelva), Antonio José Márquez. Cinco temporadas en el equipo, natural de Cabeza la Vaca, (Badajoz), con 5 Campeonatos de Extremadura de Media Maratón, 21 años, Sub23, Emilio Cordero. Renueva por segunda temporada, Élite, 33 años, de Segura de León, (Badajoz), Emilio Medina. Dos temporadas en el equipo, de Fregenal de la Sierra, (Badajoz), la corredora de Ankay, más laureada de la pasada temporada, la Élite, de 28 años, María Carrasco. Seis meses en el conjunto, de Calera de León, (Badajoz), el Sub23, de 18 años, Aarón Cubero. En categoría Sub23, Pedro Fernández, de 21 años, natural de Llerena, (Badajoz).

Como jefes de fila, el Campeón de Extremadura de Media Maratón y Open de Extremadura de Maratón, Nico Montero, de Monesterio, (Badajoz), de 35 años, que, después de un año de ausencia, (Kazajoz), regresa a casa y, Jaime Moreno, de Almendralejo, (Badajoz), 30 años y mejor corredor actual de Extremadura y Oro Europeo de Resistencia, entre otros premios. El equipo se completa con el reconocido profesional de la mecánica de la bicicleta, Pero Manuel Fernández.

Moreno, que ha sido la gran sorpresa del equipo, expresó su satisfacción por pertenecer al conjunto Ankay. “Pese a haber tenido muchas oportunidades, no me he sentado a hablar con ningún otro equipo”. El motivo: “La ilusión con la que, Francisco Hidalgo, ‘Kico’, (community manager) y Antonio Calderón, me hicieron la propuesta”. Su “apoyo es todo un orgullo para mí”, subrayó.