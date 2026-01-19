Reorganización del tráfico en las calles Miguel Hernández, Libertad y Vasco Núñez de Monesterio

La alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, anuncia, cambios en el sentido de la circulación de tres tramos de distintas vías urbanas de la localidad. Con los objetivos de “mejorar la fluidez y ofrecer mayor seguridad a los peatones”, al ayuntamiento, “bajo los criterios técnicos de la Policía Local”, implanta sentido único de la circulación rodada, en distintos tramos de las calles Miguel Hernández, (calle completa), Libertad y Vasco Núñez.

En concreto, las modificaciones afectan a la circulación entre las calles Torrecilla, Concha Espina y Espronceda, en su intersección con la calle Miguel Hernández, que, desde ahora, es de sentido único en la circulación rodada, desde su acceso con el Paseo de Extremadura. Se trata de la única, de las tres zonas afectadas, que ve modificada la circulación en todo su recorrido. “Una vía muy estrecha, con mucho volumen de tráfico, que, se incrementa, por ser uno de los accesos desde la arteria principal”, (Paseo de Extremadura), hacia el casco histórico.

Calle Miguel Hernández, desde ahora, de una sola direccíon / Rafa Molina

El segundo tramo afectado por esta reorganización se encuentra en la denominada ‘Plazoleta de Libertad’, que, hasta ahora también permitía la circulación de vehículos, en ambas direcciones, entre la propia plazoleta y la calle Cañuelo, En este caso, la zona habilitada como de una sola dirección, se corresponde con “un callejón muy estrecho, que desemboca en una plazoleta muy transitada” por utilizarse como zona de aparcamientos de un supermercado.

Finalmente, el ayuntamiento ha decidido que, “toda la calle” Vasco Núñez, pase a ser de una sola dirección. En este punto concreto, se ha colocado una señal de prohibido el paso en su intersección con la calle Libertad, con lo que, desde ahora, se prohíbe el tradicional giro a la izquierda, desde Libertad, a Vasco Núñez.

Señal de prohibido el paso entre las calles Libertad y Vasco Núñez / Rafa Molina

Seguridad

“Son calles muy estrechas, hasta ahora de doble sentido, con bastante peligro, tanto para la circulación, como para los peatones”; sostiene la alcaldesa. “Hemos tenido muy en cuenta primar, entre las zonas de aparcamiento, la circulación o la seguridad”, añade, Loli Vargas; decantándose finalmente, por dar “mayor seguridad a las personas”.

Ante estos cambios, la alcaldesa pide, “comprensión y colaboración” a los conductores. “Sabemos y somos conscientes de que, todos los cambios necesitan un tiempo de adaptación”, sobre todo, cuando se trata de calles que, “tradicionalmente” han tenido un doble sentido de la circulación rodada, afirma Loli Vargas.