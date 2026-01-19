La residencia de Monesterio celebra el 100 cumpleaños de Ángeles Moscoso Barrena

La residencia de mayores de Monesterio, de titularidad municipal y gestionada por Mensajeros de la Paz, celebró la tarde de este lunes, 19 de enero, el cumpleaños de su residente más longeva. Ángeles Moscoso Barrena, celebró su siglo de existencia, rodeada de familiares, compañeras y compañeros, trabajadoras y representantes municipales.

Nacida un 19 de enero de 126 en Sevilla, reside en Monesterio por sus lazos familiares. Lleva un año como residente, periodo más que suficiente para que se haya convertido en una de las personas más querida del centro. Con un aspecto físico inmejorable y una lucidez que muchos jóvenes quisieran, Ángeles rebosa y contagia la alegría de quien ha vivido la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la traumática Guerra Civil, la dictadura franquista, la transición democrática y la proclamación de la Constitución de 1978, hasta nuestros días.

El ayuntamiento y la residencia organizaron una merienda en honor de ángeles que reunió a sus hijos, nietos, residentes y profesionales, a la que también asistieron la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz y la alcaldesa, Loli Vargas. Una tarde muy especial, acompañada de una merienda con tarta, en una jornada muy significativa que, por unas horas rompió con la cotidianidad de la residencia. Tampoco faltó el baile flamenco, una de las grandes pasiones de la homenajeada, (siempre ha escuchado la música de Antoñita Moreno y Juana Reina). Un grupo de chicas bailaron para celebrar este cumpleaños tan especial.

Su vida

Ángeles Moscoso nació en la conocida calle, Luis Montoto, de la capital hispalense. Hija de María del Carmen y Antonio, fue bautizada en la parroquia de San Benito. Quinta, de 10 hermanos, vivió su infancia en la taberna regentada por sus padres, “muy famosa por sus papas aliñás”. Con total lucidez recuerda como, con pocos años, la familia se trasladó a vivir al barrio de San Bernardo, donde tuvo de vecinos a “grandes toreros, como “los Vázquez”.

Desde muy jovencita se dedicó a la costura. Cosió para el ejército. En los talleres la llamaban ‘la motor’, por rápido que hacía su trabajo. Entre otras confecciones, estaba especializada en trajes de hombre, trajes de flamenca, o ropa de nazarenos.

Conoció a su marido en la fiesta de la Cruz de Mayo. Tuvieron 2 hijos, Elisa y Joaquín. Tras su matrimonio dejó de trabajar en el taller, pero, siempre “siguió cosiendo para la familia”. Siempre tuvo muy buena mano para la cocina. Su especialidad, “el puchero”. Ángeles tiene un nieto, 2 nietas y 4 biznietas. Siempre le gustó viajar.

Su secreto

Su secreto para tan dilatada vida: “coser mucho y comer poco”, afirma, rememorando los años de penuria tras la Guerra Civil. Por aquellos entonces, Ángeles tenía 10 años. “Pasamos muchas penas”, se lamenta. Los tiempos cambiaron y afortunadamente, nuestra protagonista, que goza de una envidiable salud, ha disfrutado de una vida plena. Al día de hoy, no necesita ayuda para su actividad cotidiana. Participa en las actividades diarias de la residencia, ha hecho buenas amistades y, para celebrar su 100 cumpleaños, fue a la peluquería, se maquilló y lució su mejor vestido, ese que conserva guardado desde hace 30 años. “Lo tenía guardado en el ropero y me dije: este me lo pongo yo para mi cumpleaños”. Y así, con sus mejores galas y su singular humor, rodeada de quienes, “me quieren como yo no creía”, Ángeles Moscoso Barrena, ha celebrado por todo lo alto, 100 años de vida.