Delito contra la salud pública
Detenido un vecino de Villafranca de los Barros por traficar con droga
El autor era conocido por los agentes de la Guardia Civil por sus numerosos antecedentes
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Villafranca de los Barros como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
La actuación tuvo lugar la tarde de este pasado domingo cuando la Guardia Civil de Villafranca de los Barros, dentro de los dispositivos de servicio establecidos para prevenir acciones delictivas, observaron a uno de sus vecinos conocido por los agentes por sus numerosos antecedentes, deambulando por la vía pública mostrando un comportamiento esquivo.
16 papelinas de heroína y cocaína
Ante la sospecha de que pudiera ocultar algo, fue interceptado por los agentes, quienes percibieron claramente su nerviosismo. Invitándole a mostrar lo que ocultaba en sus bolsillos, entregó voluntariamente 16 papelinas de mezcla de heroína y cocaína preparadas para su venta.
Además de la droga, le intervinieron 50 euros fraccionado en billetes, supuestamente procedente de la venta reciente de sustancias estupefacientes.
Otros elementos para venta y distribución
Una vez detenido, tras el registro voluntario de su vivienda se le incautó una báscula de precisión y elementos para distribución y venta de drogas.
Las diligencias instruidas al presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas han sido entregadas a la Autoridad Judicial de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
