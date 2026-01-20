Enamorarse en la vejez: un vecino de Herrera del Duque, en la primera cita del año del programa de Juan y Medio

El programa 'La tarde, aquí y ahora', que presentan Juan y Medio y Eva Ruiz en Canal Sur, se ha convertido en uno de los espacios más queridos y populares de la televisión pública andaluza por su forma de ayudar a personas mayores a encontrar pareja. Este formato da voz a hombres y mujeres, en su mayoría jubilados -y muchos de ellos de avanzada edad-, que acuden al plató con el propósito de conocer a alguien con quien compartir su vida.

Los invitados se presentan ante miles de espectadores, cuentan cómo es su vida y qué relación están buscando, siempre dentro del ambiente natural que propicia Juan y Medio con su cercanía y humor.

El espacio también cuenta con un público fiel extremeño, y el viernes 16 de enero uno de los protagonistas de la primera cita del año era Rafael, natural de Herrera del Duque, Badajoz. Este taxista y empresario jubilado se encontraba con Leonor, procedente de San José de la Rinconada, en Sevilla.

Rafael y Leonor / Canal Sur

La pareja ha estado conversando por teléfono desde estas pasadas Navidades, antes de ponerse cara en televisión. La mujer, de 78 años, acudió al programa en 2021 y Rafael fue uno de los hombres que se interesó en conocerla. Cuatro años después, Leonor tiraba del listado de pretendientes y le telefoneaba.

Un taxi y Lola Flores

El pacense, un hombre alegre y desinhibido al que le gusta el baile y el cante, como demostró en el propio set televisivo, detalló que dirigió en Madrid una flota de tres autobuses y un taxi, en el que viajaron grandes artistas, entre ellos, la mismísima Lola Flores. Además, tuvo durante 20 años varios negocios de hostelería en Alicante. "He recorrido mucho mundo, Europa y España la tengo 'toa trillá' con los autocares", relataba.

Después de retirar la mampara que les separaba, Rafael y Leonor, por fin, se conocían. Los presentadores les invitaban a marcharse juntos a una sala fuera del plató para intercambiar impresiones y seguir adelante o no con una posible de relación de pareja.

Soledad y mayores

Uno de los aspectos más valorados del programa es que da visibilidad a una realidad cada vez más patente: la soledad en las personas mayores. Lo hace de una forma positiva, mostrando que nunca es tarde para enamorarse. Gracias a este enfoque, el espacio se ha ganado el cariño de la audiencia, que lo ve no solo como un espacio televisivo sino como un lugar donde se crean conexiones reales entre personas.