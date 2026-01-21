Proyecto
La Biblioteca Municipal de Olivenza será ampliada y mejorará su accesibilidad
Las obras tienen el objetivo de adaptar este espacio cultural a las necesidades actuales de la ciudadanía y convertirlo en un equipamiento más eficiente y funcional.
El Ayuntamiento de Olivenza llevará a cabo un importante proyecto de ampliación, mejora de la accesibilidad y rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de la Biblioteca Municipal Manuel Pacheco, con el objetivo de adaptar este espacio cultural a las necesidades actuales de la ciudadanía y convertirlo en un equipamiento más eficiente y funcional.
Según ha indicado el consistorio en nota de prensa, el proyecto contempla ampliar la biblioteca en el espacio que ocupaba la antigua sede de Sonríe, lo que permitirá ganar superficie útil destinada a la lectura y el estudio mejorando la capacidad y los servicios del edificio.
Accesibilidad universal
Asimismo, otra de las actuaciones será la implantación de la accesibilidad universal, garantizando el acceso y uso del edificio a todas las personas, con independencia de sus capacidades físicas o sensoriales.
La intervención incluye también mejora de la envolvente térmica, lo que permitirá aumentar la eficiencia energética del inmueble, mejorar el confort interior y avanzar hacia un modelo de edificio "más sostenible y respetuoso con el medio ambiente", ha detallado.
Presupuesto
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 350.000 euros y estará financiado a través del Área Urbana Funcional de la Diputación de Badajoz, con cargo a Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), en el marco de las estrategias de desarrollo urbano sostenible impulsadas por la Unión Europea.
