El concurso de disfraces del Carnaval de Monesterio repartirá 1.400 € en premios

La concejala responsable del Área de Cultura, Manola Ferreira, ha presentado la programación oficial del Carnaval de Monesterio que, este año se adelanta y se celebrará entre los días 6, al 8 de febrero. El programa, “consensuado” con el comité organizador, integrado por 14 personas muy vinculadas a esta celebración, se ultimó en la reunión que se celebró el pasado día 14.

Con el objetivo de hacer “más participativo” el viernes de carnaval, la organización ha preparado una apretada velada que, comenzará a las 21:00 horas, en el Pabellón Multiusos del recinto ferial, con el pregón de Agustín Vila y el grupo Pitecus. Tras la actuación de una chirigota de Cádiz, habrá concierto musical con la banda Olivetti (versiones) y posterior animación musical con el Dj Álex Gut. Esa noche, “todo el pueblo está invitado a acudir disfrazados con los llamativos modelos de Ágatha Ruiz de la Prada”. Se trata, explica Ferreira, de “facilitar” un disfraz “sencillo”, para que, todos los asistentes puedan participar en un concurso de disfraces que, otorgará 100 €, en metálico al mejor disfraz. Además, con el objetivo de “prolongar la velada”, todos los asistentes participarán en sorteos para cenas, vales para gastar en el comercio local y circuitos de masaje.

Concurso de disfraces

El sábado, día 7, durante el tradicional pasacalle, se celebrará el concurso de disfraces, que otorgará un total de 1.400 € en premios. Como ejemplos, citar los 310 €, al mejor grupo adulto; los 140 €, que recibirá el mejor disfraz en pareja o, los 90 € destinados al mejor disfraz, por grupo, en modalidad infantil.

Desde la organización se hace hincapié, en la “puntualidad”. Todos los inscritos deberán estar “obligatoriamente” a las 18:00 horas, en la explanada del Museo del Jamón, para la distribución de los inscritos. El desfile que, discurrirá “íntegramente por el Paseo de Extremadura”, estará amenizado por el grupo ‘Los Caprichosos’, de Quintana de la Serena. Tras la entrega de premios, la velada, continuará con las actuaciones musicales de la orquesta ‘Alejandría’, el dúo Barrio Fino y Dj Valeria Cruz. El plazo de inscripciones, que debe realizarse en la casa de la cultura, o a través del email, cculturamonesterio@hotmail.com, finaliza el día 3 de febrero.

Una sardina de película

El Entierro de la Sardina del domingo, también presenta novedades. Aprovechando el motivo del disfraz colectivo que realiza el colegio El Llano, que, este año, celebrará su desfile al mediodía del viernes, el ayuntamiento, “invita a todos los niños, niñas, madres y padres, a que reutilicen su disfraz”, para participar en un Entierro de la Sardina, ‘De película’. A las 13:00 horas, el cortejo que, partirá de la calle templarios, recorrerá las calles 1º de Mayo, Vasco Núñez, Libertad, Bóvedo, Endrinales, Cañuelo y Ronda de Calera de León, hasta el Pabellón Multiusos, donde se servirán migas con sardinas, para todos los participantes.

A continuación, habrá espectáculo infantil, con ‘Bambalina Escénica’ y, una ‘Ruleta Infantil’, con premios, en dos modalidades: para niños disfrazadas y los que acudan sin disfraz. Tras la quema de la sardina, prevista para las 16:30 horas, se servirá una chocolatada con perrunillas.