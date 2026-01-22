Monesterio en la Feria Internacional de Turismo
El aroma y el sabor del Jamón de Monesterio inundan el stand de Extremadura en Fitur
El ayuntamiento y las empresas adheridas, a través de su marca, ofrecen catas de jamón en la zona ‘Experiencias’
El Jamón de Monesterio es único. Su inconfundible sabor, su profundo aroma, su textura suave y delicadamente tierna, fruto de la tradición y la experiencia de industriales y ganaderos, inunda el stand de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo.
Por segundo año consecutivo, Monesterio se presenta al mundo en FITUR con su producto estrella. En colaboración con la dirección general de Turismo de la Junta de Extremadura, el ayuntamiento, a través de las empresas adheridas a la marca ‘Jamón de Monesterio’, está participando en las catas populares que se celebran en el pabellón de Extremadura en Ifema. Concretamente, este jueves, día 22 y el viernes, 23 de febrero, se ofrecen catas populares, a través de un producto que, por primera vez, anuncia la alcaldesa, Loli Vargas, “también ha formado parte del coctel de inauguración”.
“No hay mejor producto, ni mejor reclamo para el visitante”, expresa Loli Vargas, desplazada durante estos días a la capital de España, para participar en las actividades programadas para la divulgación turística de Monesterio y Tentudía en Fitur.
Día del Jamón
“No podíamos faltar a la feria internacional de turismo más influyente de nuestro país”, asegura la alcaldesa. El municipio se promociona a través de su producto más emblemático y reconocido. En el epicentro del turismo mundial, el Jamón de Monesterio, vuelve a brillar, convirtiéndose en el mejor señuelo con el que “atraer al visitante”.
Precisamente, con esta intención, el ayuntamiento aprovecha el escaparate internacional que brinda Fitur, para publicitar su Día del Jamón, la Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, que, cada año reúne a casi 10.000 personas, procedentes de cualquier punto geográfico del país. En su trigésima quinta edición, la fiesta de este 2026, se celebrará el sábado, 12 de septiembre.
La alcaldesa de Monesterio, justifica la presencia de Monesterio en Fitur, tanto en cuanto, se trata del “el evento de referencia del sector a nivel mundial”. Un espacio “clave”, para los profesionales de la industria turística, agentes de viaje, guías, informadores turísticos…, sin olvidar a los miles de visitantes que, en la pasada edición superaron las 250.000 visitas.
Para el ayuntamiento de Monesterio, explica su alcaldesa, se trata de una cita “fundamental”. El Jamón de Monesterio es universal. Prueba de ello, comenta Loli Vargas, es que, “la mayoría de las personas que acuden a las catas conocen el producto y la marca”.
La jornada de catas, en la que, se formaron largas colas, para degustar el Jamón de Monesterio, contó, entre otras autoridades, con la presencia de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga y el director general de Turismo, Óscar Mateos Prieto.
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
- Un detenido en la operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
- El detenido por la Guardia Civil en Las 800 es un entrenador de fútbol base de Badajoz
- Paralizada la nueva escuela taurina de la Diputación de Badajoz por discrepancias en los terrenos elegidos
- El Carnaval de Badajoz 2026 ya tiene sus jurados, estos son sus componentes