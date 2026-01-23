Comienzan los preparativos para la romería de San Isidro de Monesterio

La Hermandad de San Isidro Labrador de Monesterio comienza con los preparativos de la próxima romería, que, este 2026, alcanzará su 83ª edición. La fiesta, las más multitudinarias y participativas que se celebran a lo largo del año en la localidad, que, coincide con la festividad del patrón de agricultores y ganaderos, se desarrollará entre los días 9 al 17 de mayo.

“Anticipar los trabajos de organización es fundamental”, asegura Ana Reyes, miembro de la directiva de la Hermandad. En este contexto, con la intención de comenzar a recaudar los fondos necesarios para hacer frente al importante presupuesto que se necesita, la organización informa que, “a primeros del mes de febrero”, se pondrán al cobro los recibos de las cuotas de socios y socias. Especialmente importante, señala Reyes, es que, “quienes hayan cambiado de entidad bancaria, lo comuniquen cuanto antes”, con el objetivo de evitar el “gasto adicional” que supone la devolución de recibos.

Actualmente, la Hermandad de San Isidro Labrador, posee alrededor de 1.200 socios y socias. Pese a tratarse de la asociación de la localidad con mayor número de socios, todavía, explica Ana Reyes, “existen muchas familias que no tienen ni un solo socio”. La romería, “es para todos”. La fiesta se abre a la participación de “toda la ciudadanía y de quienes nos visitan”, con lo que, se hace necesario, “aumentar” la recaudación por este concepto, que, “junto a la subvención que recibimos por parte del ayuntamiento, suponen las mayores partidas de ingresos”, asegura.

Otra importante fuente de financiación es la que proviene de los anunciantes de la revista de romería. Por tal motivo, desde la hermandad, se está cursando una invitación generalizada a todos los comerciantes y empresarios de la localidad, para que, inserten su publicidad. “Además de dar visibilidad a su negocio, nos apoyan económicamente”, afirma Ana Reyes.

Aquellas personas que deseen hacerse socios, o las empresas que quieran que su anuncio aparezca en la revista, pueden hacerlo, contactando con cualquier miembro de la directiva, o en el correo electrónico, sanisidromonestrio@gmail.com.

La LXXXIII Romería de San Isidro Labrador de Monesterio, comenzará el sábado, día 9 de mayo, con el acto de coronación de Romeros y Romeras y la tradicional verbena popular. Ese mismo día se iniciará el quinario al santo, que se celebra en la Parroquia San Pedro Apóstol.

El miércoles, día 13, tendrá lugar la popular, colorida y bulliciosa procesión del patrón por las calles del pueblo y el jueves, 14 de mayo, se celebrará el camino desde la localidad hasta la pradera de Culebrín, recinto, en el que se celebrará la romería hasta el domingo, día 17.