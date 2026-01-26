Detenido por el robo en el interior de cinco vehículos en Granja de Torrehermosa (Badajoz)

Detenido un vecino de Granja de Torrehermosa, Badajoz, como presunto autor de los delitos de robo en el interior de cinco vehículos en la localidad.

Desde finales del mes de noviembre, la Guardia Civil del municipio granjeño investigaba los robos en el interior de vehículos que se hallaban estacionados en la vía pública de la misma localidad. Tras forzar la puerta de acceso, el autor se adentraba en su interior para apoderarse de todo tipo de documentación personal, así como otros efectos de valor que pudiera encontrar en ellos.

Amplio historial delictivo

De las gestiones practicadas durante el transcurso de la investigación y revisión de imágenes, se pudo averiguar la identidad del supuesto autor de los hechos. Se trata de uno de los vecinos de la localidad, conocido por los agentes por su amplio historial delictivo.

En base a los indicios obtenidos y pruebas incriminatorias, este miércoles pasado fue localizado en su lugar de residencia, y una vez trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil, se le instruyeron diligencias por la comisión de los robos hasta en cinco vehículos, que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena.

Continúa la investigación

Ahora, la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de averiguar si pudiera estar implicado en otros hechos de similares características.