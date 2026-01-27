Jaime Moreno de ANKAY Team Monesterio se impone en el XCMM Puerto La Cabra-Ciudad del Granito

En una de las citas más esperadas del calendario XCMM extremeño, que se disputó el pasado domingo, 25 de enero, en la localidad pacense de Quintana de la Serena, el equipo ciclista de Monesterio, Ankay Team, demostró que este año, va a por todas.

La XXIII media maratón Puerto de la Cabra-IV Ciudad del Granito, primera prueba puntuable del Open de Extremadura de XCMM, que, forma parte del Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña de la Diputación Provincial de Badajoz, tuvo, como principales valedores a cuatro corredores del equipo monesteriense: Jaime Moreno, ganador de la general; María Carrasco, primera en élite femenina y tercera en la clasificación general; Nicolás Montero, segundo en máster 30 y Emilio Cordero, bronce, en sub 23.

La prueba, que contó con casi un centenar de inscritos, se desarrolló en un circuito de 37 kilómetros y más de 800 metros de desnivel positivo, en un terreno marcado por el barro y las condiciones climatológicas. El equipo ciclista de Monesterio desplazó a 11 de sus 12 corredores. La carrera, ideal para las características del conjunto Ankay, supuso toda una sorpresa con un resultado más que satisfactorio.

María Carrasco, de Fregenal de la Sierra, pese a sufrir una dura caída, que podría haber supuesto su abandono, finalmente, sentenció en su categoría. El monesteriense, Nicolás Montero, consiguió una más que destacada segunda plaza en máster 30; mientras que el jefe de filas, Jaime Moreno, de Almendralejo, se hizo con el primer puesto de la general y primero, en categoría élite.

El resto de corredores Ankay no desmerecieron. En máster 30, Emilio Medina, de Segura de León, logró entrar en 12ª posición. En sub 23, Emilio Cordero, de Cabeza la Vaca, rubricó un nuevo podio, con una tercera posición en su categoría y 13º en la general. Pablo Guerra, de Cabeza la Vaca, que compite en categoría élite llegó a meta en 12ª posición. En la misma categoría, José Manuel Garrote, de Monesterio, hizo 8º y Antonio José Márquez, de Arroyomolinos de León, 5º. Las averías provocaron que, Pedro Aarón Cubero, Pedro Fernández y Elvira del Rey no acabaron la carrera.

Muy satisfechos

Antonio Calderón, director deportivo del conjunto monesteriense, ha mostrado su “satisfacción” por estos resultados que, apuntan a una temporada repleta de éxitos. “Este año, no vamos de farol”, expresaba Calderón tras la disputa de la carrera. “Vamos a por todas y donde estemos, lucharemos por la victoria”, sentencia.

Por cierto, que, de salir las cosas tal y como se esperan, el próximo fin de semana, el conjunto Ankay podría conseguir el primer Campeonato de Extremadura en modalidad XCO (rally). Todo dependerá de la victoria de Nicolás Montero, en la prueba que se disputará en Montánchez.