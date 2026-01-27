Dos pequeños deportistas de la AB Monesterio en el Desafío Bandera de Minibasket

Con el objetivo de identificar y preparar a los mejores jugadores y jugadoras de Extremadura, para formar las Selecciones Minibasket, que, posteriormente, competirán en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, la Federación Extrema de Baloncesto, celebró este pasado fin de semana una nueva edición del proyecto ‘Desafío Bandera’, en la que participaron dos jóvenes deportistas, actualmente, en la disciplina deportiva de la Asociación de Baloncesto de Monesterio.

Andrés Vasco y Sara Ambrona, que cursan, 5º y 6º de Primaria en el colegio El Llano, fueron seleccionados para participar en un evento deportivo que, permitirá a 72 de los mejores jugadores y jugadoras de categoría minibasket, estar presentes en este campeonato de selecciones que, en esta edición se disputará en la ciudad tarraconense de Salou. Ambos jugadores juegan en la categoría Alevín y, “tras pasar varios cortes”, han logrado llegar al Desafío Bandera.

El presidente de la asociación de baloncesto, Dani Vasco, ha manifestado la “alegría” que, para el colectivo de Monesterio supone que, dos de sus jugadores más pequeños “hayan tenido la oportunidad de participar” en esta concentración deportiva, que se desarrolló en las instalaciones del colegio San Antonio de Padua, de la capital cacereña y que contó con la colaboración del Club Polideportivo San Antonio y la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

Motivación

Participar en actividades de este tipo, supone una “gran motivación”, no solo para los seleccionados, sino “también para sus compañeros y compañeras”, afirma Vasco. “Nuestros jóvenes jugadores, han demostrado que pueden jugar con chavales de mayor nivel y no desentonar”. La experiencia ha sido “muy ilusionante”. Confirma que, asociaciones como ABM son más que necesarias porque, más allá de la actividad deportiva, forman parte de la educación a través del fomento de múltiples valores.

Cabe recordar que, el pasado mes de noviembre, otros dos jugadores locales, Alberto y Manuel Cabezudo, a través del programa de tecnificación ‘Baloncesto Extremadura’, fueron convocados por la Selección Extremeña de Minibasket Masculino, para participar en la disputa de dos amistosos en Sevilla.

Lo que se comentaba a nivel interno, se está convirtiendo en realidad. Actualmente, la asociación de baloncesto, posee una base de jugadores con “mucho talento”. El acierto que, en su día supuso la introducción del programa deportivo Babybasket, está dando sus frutos. Quizá, algún día, algunos de ellos, lleguen a despuntar, como los monesterienses, Andrea Hidalgo y Pedro Sánchez, salidos de la Asociación de Baloncesto de Monesterio, hoy, en la disciplina del San Antonio de Cáceres