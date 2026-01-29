El Ayuntamiento de Montijo impulsa nuevas mejoras en infraestructuras y servicios municipales

El Ayuntamiento de Montijo, a través de la Concejalía de Obras y Servicios Públicos y del servicio municipal de obras, continúa desarrollando labores de mantenimiento y mejora en diferentes puntos de la localidad, atendiendo a las necesidades que se van detectando tanto en la vía pública como en instalaciones municipales.

En los últimos días se han llevado a cabo numerosas actuaciones orientadas a mejorar los servicios, la seguridad y la funcionalidad de espacios deportivos, educativos, culturales y urbanos. Entre ellas, destaca la instalación de nuevos vestuarios con tablero fenólico en la Piscina Municipal, así como la renovación y reparación del vallado en las Pistas de Colón, actuaciones que mejoran las infraestructuras deportivas del municipio.

En el ámbito de los espacios públicos y culturales, se ha realizado la fabricación de una puerta metálica para “El Lokalino” y la adecuación del antiguo colegio de Las Eras para su uso por la Banda Municipal de Música, dotando a este colectivo de un espacio adecuado para sus ensayos. Asimismo, se ha llevado a cabo la rehabilitación de la iglesia de Lácara, una intervención relevante para la conservación del patrimonio local.

El mantenimiento urbano ha incluido trabajos en zonas verdes distribuidas por distintos puntos de la población, la sustitución de una tapa de registro en la calle López de Ayala, la impermeabilización de canalones en la sede de la Junta Local de la AECC y el desatasco del colector de saneamiento en las calles Moreno de Vargas y Los Charcos, mejorando así la seguridad y el estado general de las infraestructuras.

Movilidad

En materia de movilidad y seguridad vial, se han instalado topes para estacionamiento en la Avenida del Carazo, un espejo convexo en la calle Zaragoza para mejorar la visibilidad, y bandas reductoras de velocidad en la calle Mártires y la Ronda del Valle, con el objetivo de calmar el tráfico y aumentar la seguridad de peatones y conductores.

El alumbrado público también ha sido objeto de varias actuaciones, como la instalación de una nueva farola en la calle Hernando de Soto, la canalización eléctrica y posterior instalación de una farola en la calle Pedro de Alvarado, así como la canalización eléctrica para la iluminación de la rotonda de la Avenida de Europa, en la zona de Gedauto. Además, se han fabricado anclajes para farolas de la nueva línea de alumbrado del Parque Municipal.

En instalaciones deportivas y de ocio, se ha procedido a la colocación de placas de anclaje y a la instalación de nuevos aparatos de gimnasia en el parque “El Lagar”, la instalación de ruedas en porterías de entrenamiento del Estadio Emilio Macarro, y la instalación de un nuevo equipo de A.C.S. en los vestuarios del campo de fútbol del Valle.

También se han desarrollado actuaciones de carácter social y educativo, como el hormigonado del acceso de vehículos al centro Plena Inclusión y la colocación de malla de simple torsión con postes en el CEIP Príncipe de Asturias, mejorando la accesibilidad y la seguridad en ambos espacios.

Desde el Ayuntamiento se subraya que estas intervenciones forman parte del trabajo continuo de mantenimiento y mejora del municipio, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía unas instalaciones más seguras, accesibles y adecuadas para el uso diario.