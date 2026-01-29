Borrasca Kristin
Un ciprés derribado por el viento causa daños en el cementerio municipal de Montijo: así se debe actuar
Debido a las fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Montijo ha habilitado un proceso para que los afectados por los daños en el cementerio presenten sus solicitudes y evalúen los desperfectos
LCB
Las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada de este miércoles causaron diversos daños en el cementerio municipal de Montijo, tras la caída de un ciprés que impactó sobre varios nichos y cubiertas próximas.
Como consecuencia del temporal, algunas estructuras funerarias resultaron afectadas, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Montijo a informar a la ciudadanía sobre el procedimiento a seguir para comunicar los desperfectos ocasionados.
Solicitud
Desde el consistorio se indica que aquellas personas que detecten daños en los nichos o lápidas de sus familiares, derivados de este incidente, deberán presentar una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.
En dicha solicitud será necesario detallar el tipo de daño producido, identificar el nicho afectado y adjuntar una imagen del desperfecto, con el fin de que los servicios municipales puedan evaluar la situación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para su reparación.
El Ayuntamiento continúa supervisando el estado del cementerio y recuerda la importancia de comunicar cualquier incidencia relacionada con este suceso.
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- La Policía Nacional detiene al preso fugado en Badajoz en mayo y la familia alerta de su mal estado de salud
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- La Buhardilla, donde el Carnaval de Badajoz nunca se apaga