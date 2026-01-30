Salida de vía
Accidente de coche con vuelco en Medina de las Torres
El incidente ha tenido lugar a las 12.43 horas, en la carretera BA-160
Un hombre ha resultado herido leve tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera BA-160, a la altura del kilómetro 14, dentro del término municipal de Medina de las Torres a las 12.43 horas de este viernes.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro se ha producido por una salida de vía con el posterior vuelco de un turismo.
Herido leve
Como consecuencia del accidente, el conductor, único ocupante del vehículo, ha sufrido lesiones de carácter leve y posteriormente ha sido trasladado al Hospital de Zafra.
- La situación del Rincón de Caya en Badajoz se complica por la crecida del Guadiana
- Aparatoso accidente en Badajoz deja a una joven atrapada en su coche
- Jarana sigue viva: la histórica murga de Badajoz vuelve a la calle en 2026
- Condenado tras ser sorprendido con 85 billetes de 50 euros falsos en El Faro de Badajoz
- Badajoz busca la mejor hamburguesa: vuelve The Masters Burgers con 10 restaurantes y sabor internacional
- Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz urgen que se refuerce la seguridad vial durante las obras
- Gragera pide extremar la precaución por la crecida de los ríos y arroyos de Badajoz
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano