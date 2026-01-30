Malestar entre los vecinos
La empresa Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno exculpa a los trabajadores de los cortes de luz
El temporal de viento que afectó al municipio provocó incidencias en el suministro eléctrico y generó malestar entre los vecinos
El temporal de viento que afectó a Ribera del Fresno el pasado martes y miércoles, con rachas superiores a los 120 km/h frente a los 90km/h esperados, provocó cortes de suministro eléctrico en el municipio, la mayoría de ellos originados en la red que alimenta la empresa eléctrica local.
Tras el malestar entre los vecinos por los cortes de luz,, la empresa Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno, S.L. ha querido aclarar que las compañías locales contratadas para trabajar frente a eventos de este tipo y se dedican a solucionarlos desde el terreno, "no son los causantes de los cortes y no son responsables de las incidencias". Considera que "no existe justificación para canalizar el enfado hacia esta ni hacia las personas relacionadas con ella", y pide respeto hacia los trabajadores y sus familias.
Desde la empresa dicen que, según la información técnica, más de la mitad de las incidencias se produjeron desde esta red que abastece a la eléctrica local. El resto se debieron a actuaciones automáticas de protección que "funcionaron correctamente" para evitar daños mayores y permitieron el restablecimiento del servicio en cuestión de segundos.
Asimismo, la distribuidora ha informado al Ayuntamiento de Ribera del Fresno de las actuaciones realizadas, así como de las medidas de refuerzo previstas para este año que serán "las obras más grandes acometidas en los últimos 20 años", con el objetivo de mejorar la calidad del suministro en la zona. Por otro lado, desde Sociedad Eléctrica de Ribera del Freso se ha interpuesto una reclamación contra Endesa, ganada en primera instancia, con el objetivo de que también mejoren sus líneas.
