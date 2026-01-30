La Oficina de Igualdad continúa prestando servicio a los habitantes de la comarca de Tentudía

Coincidiendo con este mes de enero, vuelve a prestar servicio la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad de Tentudía. La oficina, que se ubica en la sede de la asociación de municipios, en la Ronda de Segura de León, número 7, de Monesterio, (edificio CID Tentudía), cuenta con 2 Agentes de Igualdad, contratadas por el periodo de 6 meses, con cargo a una subvención de la Junta de Extremadura.

El proyecto, que se viene desarrollando desde hace bastantes años, ofrece diferentes servicios, destinados, tanto a la atención a las víctimas de violencia de género, como al resto de la ciudadanía, a través de acciones destinadas a la educación, la formación, la concienciación, la enuncia de situaciones de discriminación y al apoyo efectivo para la eliminación de barreras de género.

Especialmente destacadas son las prestaciones para la prevención y detección de cualquier forma de violencia de género, mediante la involucración de toda la sociedad, así como el acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso.

Muy necesaria

Asunción Calderón Dorado, Agente de Igualdad de la Mancomunidad de Tentudía, explica que, debido al proceso de selección de personal, la oficina ha permanecido cerrada durante “solo unos días”. En este nuevo periodo, se incrementa el personal, pasando de una a dos agentes.

Se trata de un servicio, “muy necesario”, argumenta Asun Calderón, tanto por la atención individualizada que se presta a las mujeres víctimas de violencia de género, como por la importancia de la “educación, desde la infancia”, en este tipo de valores, con el objetivo de hacer partícipe a toda la sociedad, sobre la importancia de la “prevención”. La oficina, que continuará prestando los servicios habituales, “ampliará” su radio de acción, con la intención de llegar a colegios, institutos, asociaciones y colectivos de toda la comarca, a través de charlas, cursos, jornadas y otras actividades puntuales.

La Red de Oficinas de Igualdad de Violencia de Género, constituyen un servicio especializado para el desarrollo de medias específicas de igualdad y para el abordaje de la violencia de género en el territorio. Según el Instituto de la Mujer de Extremadura, su objetivo fundamental es “informar, sensibilizar, formar y asesorar en la implantación de acciones positivas y de medidas de aplicación y desarrollo de las políticas efectivas de igualdad en el territorio”, para corregir las diferentes situaciones de “desigualdad y discriminación que viven las mujeres”.

Las personas del territorio de Tentudía que necesiten de este servicio, pueden acudir, presencialmente, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. También podrán acceder telefónicamente, a través de los números, 608 988 358 y 924 516 108. Además, se puede solicitar todo tipo de información desde el correo electrónico, oitentudia@juntaex.es.