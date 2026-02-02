Buscan a un hombre de 61 años desaparecido en Cabeza del Buey

Un amplio dispositivo trabaja en la búsqueda de un hombre de 61 años, vecino de Cabeza del Buey (Badajoz), cuya desaparición denunció este domingo su familia y cuyo vehículo ha sido encontrado en el término municipal de la localidad pacense de Siruela, en las inmediaciones del embalse, según informa la Guardia Civil.

Patrullas de la Guardia Civil, de seguridad ciudadana, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Cinológico (perros especializados en este caso en la búsqueda de personas) forman parte del dispositivo establecido para tratar de localizar a este hombre de nombre Ángel, con 1,75 centímetros de estatura y 80 kilogramos de peso.

Desde la Guardia Civil informan que se tuvo conocimiento de su desaparición en la tarde de ayer domingo, primero a través de un aviso al 112 y posterior denuncia por parte de los familiares, quienes indicaron que se habría llevado el vehículo.

Establecido el operativo de búsqueda, el turismo fue localizado en el municipio pacense de Siruela, en las inmediaciones del embalse.

Este lunes prosiguen las tareas encaminadas a dar con su paradero.