Detenido el atracador de una sucursal bancaria de Puebla de Alcollarín

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Villar de Rena, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en la sucursal de la entidad bancaria de Caja Rural de Extremadura ubicada en la localidad de Puebla de Alcollarín.

Los hechos sucedieron durante la mañana del pasado 4 de diciembre, cuando en la citada sucursal bancaria del municipio alcollarinejo, un individuo se adentró en la misma esgrimiendo un arma de fuego y un cuchillo. Tras intimidar al empleado, se apoderó de su teléfono móvil y de unos 5.300 euros, dándose a la fuga tras maniatarle de pies y manos e introducirlo en los aseos de la oficina.

Operación Rapiram

De esta forma, con el desarrollo de la investigación y análisis de imágenes de seguridad, en el marco de la operación 'Rapiram', la Guardia Civil aportó suficientes pruebas al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villanueva de la Serena para poder identificar al presunto autor material del robo, un villariego con antecedentes por hechos similares y amplio historial delictivo.

Dentro de los dispositivos establecidos en su entorno, se pudo averiguar que el mismo se ocultaba en su domicilio.

Ingreso en prisión

Fue el pasado viernes, coordinados con la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena, cuando se llevó a cabo la entrada y registro en el inmueble, donde se le localizó y detuvo, interviniendole las prendas y el arma blanca utilizada en la comisión de la acción delictiva.

Noticias relacionadas

Tras la instrucción de las correspondientes, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, quien decretó su ingreso en prisión.