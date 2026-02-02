Herrera del Duque inaugura la nueva sede de Protección Civil

Herrera del Duque ha inaugurado en la tarde de este lunes, 2 de febrero, la nueva sede de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, unas instalaciones concebidas para reforzar la prevención, la seguridad y la atención a la ciudadanía del municipio.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, acompañado por las concejalas Lola Carpio y Eva Acevedo, quienes han querido mostrar su apoyo a la importante labor que desempeñan los voluntarios de Protección Civil.

Durante la inauguración, el alcalde ha destacado el compromiso, la dedicación y el espíritu de servicio del voluntariado, subrayando que esta nueva sede supone "un paso adelante para dotar a Protección Civil de mejores medios y recursos, mejorando así la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia".

Noticias relacionadas

La nueva infraestructura permitirá optimizar la coordinación y el trabajo del voluntariado, consolidándose como un elemento clave para la seguridad ciudadana y la protección del municipio.