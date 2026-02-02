Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sexo con menoresSinhogarismoModa sostenibleCarnaval de Badajoz
instagram

Emergencias

Herrera del Duque inaugura la nueva sede de Protección Civil

La nueva infraestructura optimizará la coordinación del voluntariado, consolidando su papel clave en la protección y seguridad de la ciudadanía

Fotogalería | Inauguración de las instalaciones de Protección Civil en Herrera del Duque

Fotogalería | Inauguración de las instalaciones de Protección Civil en Herrera del Duque

Ver galería

Fotogalería | Inauguración de las instalaciones de Protección Civil en Herrera del Duque /

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Herrera del Duque ha inaugurado en la tarde de este lunes, 2 de febrero, la nueva sede de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, unas instalaciones concebidas para reforzar la prevención, la seguridad y la atención a la ciudadanía del municipio.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, acompañado por las concejalas Lola Carpio y Eva Acevedo, quienes han querido mostrar su apoyo a la importante labor que desempeñan los voluntarios de Protección Civil.

Durante la inauguración, el alcalde ha destacado el compromiso, la dedicación y el espíritu de servicio del voluntariado, subrayando que esta nueva sede supone "un paso adelante para dotar a Protección Civil de mejores medios y recursos, mejorando así la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia".

Noticias relacionadas

La nueva infraestructura permitirá optimizar la coordinación y el trabajo del voluntariado, consolidándose como un elemento clave para la seguridad ciudadana y la protección del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents