Aoex-Monesterio instala una mesa informativa en el Centro de Salud con motivo del Día Mundial del Cáncer

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, la Asociación Oncológica de Extremadura, Aoex, a través de su delegación en Monesterio, instaló una mesa informativa en las dependencias del Centro de Salud de la localidad.

El objetivo, explica el delegado local, Faustino Bravo, sigue siento, “informar a la ciudadanía sobre hábitos saludables, prevención y acompañamiento”, así como el de mostrar y ofrecer “todos los recursos disponibles” para hacer más llevadera la enfermedad a quienes padecen cáncer y a sus familiares.

El grupo de voluntarias de Aoex, permaneció en el centro sanitario a lo largo de toda la mañana. Aprovechando los horarios de máxima afluencia, ofrecieron todo tipo de información, dando así, visibilidad a un colectivo especialmente comprometido, muy querido y respetado por la ciudadanía.

Reivindicaciones

Bajo el eslogan, ‘Aoex cerca de las personas, cerca de la vida’, la asociación programó múltiples actividades en todo el territorio regional. “Alzamos la voz para recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada, acompañada y cuidada”, señalan en nota de prensa.

Cada año, cerca de 300.000 personas reciben un diagnóstico de cáncer en España. Los más frecuentes son el cáncer de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga. Ante esta situación, la Asociación Oncológica Extremeña destaca la “importancia de la prevención y la detección precoz”, ya que, descubrir la enfermedad a tiempo, supone, “tratamientos menos agresivos, mayores tasas de supervivencia y más esperanza de futuro”.

Actualmente, la asociación posee 21 delegaciones distribuidas por toda Extremadura. “Hemos logrado estar presentes en todo el territorio, reduciendo distancias y evitando el aislamiento, especialmente en zonas rurales”, destacan desde este colectivo. Estos logros serían imposibles sin el “compromiso” de profesionales especializados y la labor “imprescindible” de las 635 personas voluntarias, “alma de la asociación”.

Reconocimiento a quienes cuidan

Aprovechando esta conmemoración, Aoex, pone en valor el trabajo fundamental de “cuidadores y cuidadoras”; un valor que, “a menudo permanece en un segundo plano”. La asociación, “reafirma su compromiso”, para ofrecerles apoyo, orientación y espacios de respiro.

Finalmente, la asociación oncológica reitera su compromiso con la ciudadanía, defendiendo que “nadie debería enfrentarse al cáncer en soledad. Porque estar cerca de las personas, es estar cerca de la vida”, concluyen.