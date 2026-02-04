Herrera del Duque, en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de 2026

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incluido oficialmente a Herrera del Duque en el calendario oficial de certámenes de ganado selecto de carácter nacional para el año 2026, reconociendo así el valor y la trayectoria de su feria ganadera.

Esta inclusión marca un hito histórico para el municipio, que acogerá del 14 al 17 de mayo de 2026 la Subasta Nacional y Exposición Nacional de Ganado Ovino, "consolidándose como un referente dentro del sector ganadero nacional", destaca el consistorio pacense en nota de prensa.

El calendario contempla la celebración de la Subasta Nacional de raza Merina el 17 de mayo, así como una Exposición Nacional con presencia de razas de alta calidad genética como Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino Precoz.

“Este reconocimiento es fruto de muchos años de esfuerzo colectivo, del compromiso de nuestros ganaderos, del trabajo técnico y del apoyo institucional”, ha declarado Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque. “Que nuestro pueblo forme parte del calendario nacional pone en valor no solo nuestra feria, sino también nuestra manera de entender el campo, la ganadería y el desarrollo rural”.

El Ayuntamiento de Herrera del Duque agradece la confianza depositada por las administraciones y asociaciones ganaderas, y reafirma su compromiso con la organización de un certamen de calidad, con vocación profesional y con impacto positivo en la economía local y comarcal.