El desfile de carnaval del colegio El Llano de Monesterio se retrasa hasta el próximo jueves

El temporal de lluvia y viento que venimos padeciendo durante las últimas semanas y la previsión de lluvias para los próximos días, está provocando alteraciones en la programación del carnaval de Monesterio que, en esta edición se adelanta y se celebra entre los días 6, al 8 de febrero.

Los primeros en tomar una decisión han sido los responsables del colegio de Infantil y Primaria El Llano. El programa oficial de actividades incluía el desfile del alumnado y toda la comunidad educativa, para este viernes, a partir de las 12 del mediodía. Las previsiones apuntan a que continuará lloviendo, con lo que finalmente, se ha decidido que el carnaval del colegio se celebre el próximo jueves, día 12.

Marisa Martínez Delgado, Jefa de Estudios del centro educativo, explica que, la decisión, se toma, tras una primera reunión del claustro, que se celebró la semana pasada. Este pasado miércoles, el equipo directivo volvió a reunirse y, ante la previsión de que continúe lloviendo, se ha decidido “trasladar el carnaval del colegio hasta el primer día sin lluvia”, que según apuntan las previsiones será el jueves de la próxima semana. Aun así, y en caso de que la situación meteorológica vuelva a impedir la salida del desfile, “se buscará alguna otra alternativa”.

Aun así, el centro educativo “ha mantenido” su habitual programación de carnaval. Los niños, atendiendo las sugerencias de la ‘Patarrona’. En Educación Infantil se ha trabajado en la confección de disfraces en clase, y en Primaria, el alumnado, cada jornada de la semana ha acudido a clase con algún detalle del disfraz de Charles Chaplin, que forma parte del motivo central del disfraz colectivo de este año, relacionado con el mundo del cine.

La chirigota ‘Los Mohigangas’ actuarán la noche del sábado / cedida

Por su parte, el ayuntamiento de Monesterio ha lanzado un aviso con posibles modificaciones en la programación oficial. Debido a la situación meteorológica, “en caso de lluvia”, quedaría suspendido el pasacalles del sábado día 7 y “todas las actividades se trasladarán al Pabellón Multiusos”, donde se celebrará el pregón, a cargo de Agustín Vila y el grupo Pitecos, así como el concurso de disfraces y el mejor disfraz ‘Ágata Ruiz de la Prada’. Posteriormente, actuará la chirigota de Puerto Real, ‘Los Mohigangas’, que viene de participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, COAC, de Cádiz. La agrupación se caracteriza por su estilo humorístico y satírico, propio de las chirigotas gaditanas. La velada se cerrará con la actuación de la banda Olivetti (versiones) y la animación musical de Dj Álex Gut.

Del mismo modo, el domingo, día 8, con motivo del Entierro de la Sardina, se seguirá con el mismo procedimiento. Es decir, si llueve, la actividad se celebrará íntegramente en el Multiusos, quedando suspendido el desfile del mediodía. La actividad del domingo incluye, migas con sardinas gratis, al mediodía, espectáculo infantil con Bambalina Escénica y una ruleta infantil con premios para niños y niñas que acudan disfrazados o sin disfraz. La quema de la sardina está programada para las 16:30 horas y posteriormente se servirá una chocolatada con perrunillas.