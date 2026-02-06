“El concurso de pintura del IES Juan Calero de Monesterio se conoce en toda Extremadura”

Con el objetivo claro de promover la creatividad, la expresión artística y la imaginación entre estudiantes de ESO y Bachillerato de Extremadura, el Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero de Monesterio, se embarcó, hace cinco años, en el diseño de un concurso de pintura que, un lustro después, se consolida como uno de los certámenes artísticos escolares, más conocidos de toda la región.

El concurso nació, comenta el profesor y promotor de la actividad, Andrés Naranjo, con la intención de “fomentar el arte, descubrir nuevos talentos y motivar a los jóvenes en el ámbito de las humanidades y la expresión artística”. Esta iniciativa también viene a “llenar un vacío”, en esta materia educativa, que está sirviendo para propiciar que, en un futuro, los jóvenes extremeños puedan decantarse profesionalmente por las artes plásticas.

En su corta vida, el certamen que apadrina el Instituto de Monesterio, se ha convertido en un referente regional. Cada vez son más los chicos y chicas que, desde cualquier centro educativo de la región, envían sus trabajos para participar en un concurso que, a diferencia de otros certámenes escolares, ofrece importantes premios en metálico. Tanto es así que, el centro, con la colaboración de la AMPA Vía de la Plata y una decena de empresas, destina más de 1.000 € en metálico para recompensar a los mejores autores y para la adquisición de obras.

Plazos

Abierto a jóvenes con edades, a partir de los 15 años, el concurso está destinado al alumnado de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato de cualquier centro educativo de Extremadura. La presentación las obras se realizará exclusivamente en formato digital. Para ello, deberán remitir foto en formato JPG, al correo electrónico, concursodepintura@iesmaestrojuancalero.net. Deberán adjuntar datos personales, DNI, domicilio, centro en el que cursan estudios, población, teléfono y un pseudónimo, para uso del jurado. El plazo finaliza el día 10 de mayo.

Entre las obras presentadas, el jurado seleccionará aquellas que, por su calidad y originalidad merezcan ser expuestas. Estas obras deberán ser entregadas en el centro educativo entre los días 18, al 29 de mayo. El fallo del jurado se hará público el día 11 de junio en un acto que se celebrará en el centro educativo, donde se procederá a la entrega de premios. La organización, ha asignado 400 € en metálico y otros 200 € en cheques escolares para la adquisición de obras. Los ganadores recibirán, 450 €, libro y material de pintura para el primer premio; 250 € y libro de pintura, para el segundo clasificado, y 150 € y libro de pintura para la tercera mejor obra.

Naranjo, que “agradece” a todas las personas, entidades y empresas que hacen posible el premio, “invita” a todo el alumnado extremeño a participar en este certamen. En este contexto, el profesor hace un llamamiento explícito a todos aquellos estudiantes que puedan dudar de sus capacidades creativas para que “dejen atrás sus miedos y aprovechen esta oportunidad para trabajar en lo que les gusta y les ilusiona”.