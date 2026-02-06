Confederación regula el embalse de Tentudía mediante la apertura de desagües de fondo

Confederación Hidrográfica del Guadiana ha procedido a “aliviar y regular” la cantidad de agua que entra en el embalse de Tentudía, mediante la apertura de dos desagües de fondo. Las precipitaciones caídas durante los últimos días, han provocado que el pantano, del que se abastecen las localidades de la mancomunidad y la población de Calzadilla de los Barros, haya vuelto a superar su nivel máximo, con lo que, desde el pasado 29 de enero, el agua sobrante, vierte a través de los aliviaderos, hacia el río Bodión.

Ante esta situación, que conlleva el cierre al tráfico del carreterín que transita entre las localidades de Calera de León y Montemolín, (conexión con la CN 640 y A-66), la mancomunidad de Tentudía ha emitido una nota informativa, en la que, se apela “a la prudencia de la población” y se recuerda la “importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes”.

Según este texto, que firma la presidenta de la mancomunidad, Felicidad Hernández Sánchez, “ante las continuas precipitaciones y el actual estado del embalse de Tentudía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha procedido a aliviar y regular la cantidad de agua que entra en el embalse mediante la apertura de dos desagües de fondo”. En ningún caso, especifica la presidenta, “se ha abierto ninguna compuerta, ya que el embalse dispone de un aliviadero en su parte superior”.

Competencias

Esta actuación, continúa el texto de la mancomunidad, “es competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Guadiana” y está siendo gestionada, “directamente por dicho organismo y comunicada al servicio de Urgencias y Emergencias 112, para cualquier posible incidencia”.

Por el momento, “la situación se mantiene dentro de la normalidad, teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas actuales”, se explica a la ciudadanía, a quien se ruega, “contactar con el 112” en caso de cualquier episodio, relacionado con esta regulación de caudal.

Corte de carretera

Finalmente, la mancomunidad de Tentudía informa a los ciudadanos que, por este motivo, se ha “cortado al tráfico el carreterín”, que conecta Calera de León con Montemolín, a través de su conexión con la Carretera Nacional 630 y la Autovía A-66.

Desde la mancomunidad, concluye el texto, se “apela a la prudencia de la población” y se recuerda la “importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes”.