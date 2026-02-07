El pregón de Los Pitecus abre el Carnaval 2026 de Monesterio

El temporal de lluvias y viento está afectando al Carnaval de Monesterio. La inauguración de la fiesta contó con menos público que en ediciones anteriores. Eso sí, quienes viven y sienten el carnaval, no dudaron en acudir al pabellón multiusos del recinto ferial para disfrutar de una noche de chirigotas, con una de las agrupaciones más destacada del carnaval gaditano. Desde Nueva Zelanda, hasta Monesterio, la chirigota de Toté y Ángel Piulestán, 'Los Mohigangas', desembarcaron en el multiusos, para hacer pasar un rato de lo más divertido a quienes acudieron a presenciar el pregón de Los Pitecus.

Virginia Esteban fue la encargada de presentar una edición del carnaval que, introdujo, como una de las principales novedades, la entrega de un premio en metálico de 100 € y el sorteo de cenas y vales para gastar en el comercio local, entre quienes acudieran disfrazados con motivos de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. A juicio de jurado, la mejor caracterización fue la de Pepa Reyes, ganadora del concurso.

Los Pitecus, improvisaron su pregón, ayudados, como marcan los cánones actuales, por la Inteligencia Artificial. Este grupo de amigos, que, desde siempre, participa muy activamente en estas fiestas, acudieron disfrazados de hombres de las cavernas. Venidos de tiempos remotos, basaron su intervención en vivencias propias y alguna crítica social. La velada finalizó con la actuación del grupo Olivetti y el Dj Álex Gut.

Concurso de disfraces

Si el tiempo no lo impide, el desfile de carnaval saldrá a las 18:00 horas, desde el parking del Paseo de Extremadura. La organización repartirá 1.400 € en premios entre las 28 inscripciones, a las que se suman, por primera vez, premios a los mejores carros. El pasacalles estará amenizado por el grupo Los Caprichosos, de la localidad de Quintana de la Serena.

En caso de lluvia, la actividad se traslada íntegramente al pabellón multiusos, donde, tras la entrega de premios, actuará la orquesta Alejandría, el dúo Barrio Fino y Dj Valeria.

Tal y como se anunció el viernes, el comité de carnaval, ha decidido que toda la actividad del domingo se desarrolle en el recinto ferial, con lo que, a partir de las 13:00 horas, habrá degustaciones de migas con sardinas y actuaciones infantiles. La quema de la sardina está prevista para las 16:30 horas. La actividad finalizará con la invitación a chocolate con perrunillas entre todos los asistentes.