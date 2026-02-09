Higuera la Real acogerá una formación técnica de mantenimiento industrial de la Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha iniciado la difusión del curso 'Técnico de Mantenimiento Industrial', una acción formativa que se impartirá en la localidad de Higuera la Real y que dará comienzo el próximo 9 de marzo.

El curso cuenta con una duración total de 590 horas, de las cuales 40 horas corresponden a prácticas profesionales no laborales, y ofrece 13 plazas en esta edición. Su objetivo principal es mejorar la empleabilidad en el entorno rural mediante una formación técnica especializada y alineada con las necesidades actuales del tejido productivo.

El plazo de recepción de solicitudes estará abierto hasta el próximo 3 de marzo, momento hasta el que estará disponible la recepción de la documentación necesaria para entrar en el curso.

Objetivos

Entre los objetivos específicos del curso destacan la búsqueda de capacitación del alumnado para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo básico de sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos en equipos de producción automatizada de alto volumen. Su formación en la realización de pequeñas soldaduras y operaciones con máquinas y herramientas de control numérico.

También se tratará la sensibilización en los derechos fundamentales de la Unión Europea, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y el respeto y cuidado del medio ambiente, y la orientación al alumnado sobre el desarrollo de la acción formativa, resolviendo dudas e incidencias relacionadas con su impartición.

Inserción laboral

Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz refuerza su compromiso con la formación de calidad, la inserción laboral y el desarrollo económico y social del medio rural, apostando por acciones formativas adaptadas a sectores con alta demanda de empleo.

Para la recepción de la documentación necesaria para el curso, la Diputación de Badajoz tiene activo los siguientes números de teléfono, (610560587 / 610577315), donde los interesados pueden informarse sobre cómo cursar este itinerario formativo.

Esta formación se encuadra dentro del proyecto FACER (Formación, Actitudes y Competencias para la Empleabilidad Rural), desarrollado por el Servicio de Capacitación para el Empleo y Formación Profesional del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, y forma parte del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.