Migas con sardinas y espectáculo infantil para cerrar el Carnaval de Monesterio

Centenares de personas acudieron al pabellón multiusos del recinto ferial para cerrar las fiestas del carnaval de Monesterio. Como manda la tradición, el último día, se destina a la degustación de productos típicos de esta época del año. Los más pequeños estuvieron más que entretenidos. La organización invitó a niños y niñas a un espectáculo, con Bambalina Escénica. Después, en sustitución de la piñata infantil, se organizó una ruleta, en la que, tanto los niños y niñas que acudieron disfrazados, como los que lo hicieron sin disfraz, tuvieron la oportunidad de participar en este juego que, repartió decenas de regalos.

El carnaval se cerró con un espectáculo infantil en el pabellón multiusos / Rafa Molina

Largas colas en la barra del pabellón, para hacerse con las tradicionales migas extremeñas que, se sirvieron, acompañadas de sardinas asadas y los imprescindibles ajos y pimientos fritos. Todo el que acudió a despedir el carnaval tuvo almuerzo gratis, mientras los más pequeños disfrutaron de la programación especialmente diseñada para ellos.

Mucha animación y gran participación, en la jornada que cerró definitivamente un carnaval marcado por la lluvia del viernes y el sábado. Afortunadamente, este domingo, la meteorología respetó y, Monesterio volvió a participar activamente de una jornada que finalizó con la quema de la sardina, (se evitó el desfile del sepelio ante la probabilidad de lluvias), y una posterior chocolatada con perrunillas.

Quema de la sardina en el recinto ferial / Casa Cultura

Con esta actividad finaliza un carnaval adelantado a su fecha. El comité organizador eligió el segundo fin de semana de febrero para hacer la fiesta, “más participativa”, adelantándola a celebración de los grandes carnavales de Badajoz y Cádiz. Se introdujeron algunas novedades. Entre ellas, el regreso del desfile infantil que organiza el colegio El Llano. La lluvia impidió la celebración de esta actividad que pasa a celebrarse el próximo jueves, día 12.

El pregón y la actuación de la chirigota gaditana, Los Mohingangas, resultó bastante menos participativo que en la pasada edición. Las bajas temperaturas y la lluvia podrían estar detrás de que muchas personas decidieran quedarse en casa.

El desfile del sábado derrochó participación, originalidad y colorido. Como contábamos, Monesterio tenía ganas de carnaval y lo demostró elevando el número de inscripciones para un concurso de disfraces que otorgó 1.400 € en premios. Se acertó con acortar el pasacalles y, aunque supo a poco, permitió sacar a la calle disfraces y carros, muy elaborados.

La jornada del domingo, siempre suele ser bastante participativa. Familias al completo acuden al multiusos para disfrutar de las invitaciones gastronómicas y la animación infantil que se prepara para el disfrute de los más pequeños. Ahora, toca hacer balance. Tal y como anunció la concejala de cultura, Manola Ferreira, en unos días volverá a reunirse el comité organizador para “analizar” el resultado de fechas, lugares de celebración, programación musical y restos de actividades, en el intento de “mejorar” de cara a futuras ediciones.