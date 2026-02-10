Monesterio acoge la exhibición del documental ‘El pan de la memoria’: Vivencias de las mujeres mayores de Tentudía

El auditorio de la casa de la cultura de Monesterio acogió este lunes, 9 de febrero, la exhibición del documental, ‘El pan de la memoria. De sus manos, nuestro futuro’; un trabajo realizado por la Asociación Mujeres en Sintonía de Monesterio, cuyas protagonistas son media docena de mujeres de diferentes pueblos de la mancomunidad de Tentudía. Todas, tienen entre 80 y 90 años. Su sabiduría, su experiencia, sus vivencias, sus recuerdos de juventud… Ese saber práctico y cotidiano, heredado de generación en generación, en las cocinas, en los huertos y las alacenas…, se convierten en “patrimonio vivo”.

La idea, explica Pilar García Casalvázquez, directora y coordinadora del proyecto, surgió a través de las actividades que desarrolla esta asociación. Su razón de ser es la de “cuidar la salud y el bienestar de las mujeres”. Entre otros objetivos, el colectivo, de reciente creación, busca “espacios para el encuentro, donde compartir y apoyarse las unas con las otras”. Descubrieron que, el baile, reunía todos esos requisitos: “salud física, salud mental, emocional y social”. De ahí, el nombre del colectivo.

A partir de estos talleres de baile, que se han extendido a otras localidades de la comarca, surgió otro recurso de muchísimo interés: “Los cantes populares y las canciones antiguas que se entonaban en estos pueblos”. Estas formas vocales, caracterizadas por su transmisión oral, dieron pie a indagar en “la sabiduría que tienen las personas mayores”. Con la financiación del Instituto de la Mujer de Extremadura, la asociación ha sacado adelante un proyecto que pretende “recuperar la historia no escrita de las mujeres de Tentudía”.

El documental

A través de un documental de 45 minutos y una exposición fotográfica, el proyecto da voz a media docena de mujeres del territorio de Tentudía. María, de Segura de León; Pilar, de Fuentes de León; Asunción, de Cabeza la Vaca; Pura, de Calera de León; Natalia, de Montemolín y Máxi, de Monesterio. El trabajo, explica Pilar García, “reivindica el papel decisivo que las mujeres tuvieron en la subsistencia familiar y en la vida de nuestros pueblos”.

El proyecto, grabado y editado por los profesionales locales, Lolo Vasco Rodríguez y Andrés Zoilo Donaire, se acompaña de una exposición fotográfica, que retrata a las protagonistas de este documental a través del viaje que realiza una chica joven de Monesterio por el territorio de Tentudía. Clara Duqueso, se encuentra con estas seis mujeres. A través de sus entrevistas, logra dignificar el trabajo y la vida de las protagonistas.

Labor pedagógica

Más allá de su valor etnográfico, este trabajo pretende convertir la memoria oral, en “un recurso educativo dirigido a institutos, ayuntamientos y asociaciones de mujeres”, con el objetivo de hacer llegar a “todos los jóvenes”, casi como una clase de historia.

La exhibición del audiovisual, que pretende llevarse otros pueblos de Tentudía, contó con la presencia de las seis protagonistas, que estuvieron acompañadas por familiares, amigos e incluso, representantes políticos, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de sus respectivos municipios y bastante público. La jornada se completó con un coloquio con la participación de todas las personas implicadas en el proyecto.

Antes de la exhibición del documental, tomaron la palabra, Pilar García y la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas. García introdujo al espectador en el proyecto y ofreció detalles de los objetivos, la grabación y el desarrollo creativo del documental. La alcaldesa felicitó a la asociación y al equipo por este proceso creativo, “tan necesario para los tiempos actuales”. Es necesario, “conocer el papel que han desarrollado nuestras mujeres”, manifestó Vargas, que invitó expresamente, a los responsables de los centros educativos para que, “utilicen este material” que, “pone voz a historias reales, protagonizadas por mujeres de Tentudía”.